Trust Bayo è un mouse verticale, in vendita ad un prezzo complessivamente accessibile per la maggior parte degli utenti alla ricerca di un prodotto dalle buone prestazioni, ma senza dover investire cifre che superano i 40 euro. Vediamolo da vicino nella nostra recensione completa.

Design e Estetica

1 di 5

Realizzato interamente in plastica opaca, non si sporca né trattiene le impronte, ha una colorazione elegante, arricchita da una striscia LED (disattivabile fisicamente). I materiali utilizzati sono discreti, si tratta a tutti gli effetti di un prodotto entry level, e toccandolo si ha davvero quella sensazione, sebbene non risulti essere troppo leggero, né instabile. Il design è molto semplice, al netto dei classici pulsanti sinistro/destro con la rotellina per lo scrolling, il prodotto presenta due tasti del lato sinistro, ed uno centrale che conclude le molte funzionalità dello stesso.

1 di 4

Il form factor è caratteristico per i prodotti dello stesso tipo, con dimensioni che si aggirano sui 109 x 70 x 83 millimetri, ed un peso non superiore ai 112 grammi.

Hardware e Prestazioni

Il sensore ottico è molto valido, permette tranquillamente l’utilizzo su ogni superficie, sia liscia che ruvida (non-riflettente), con una precisione adeguata per la fascia di prezzo di posizionamento. Il pulsante superiore (al centro, per intenderci), permette di regolare i DPI, ovvero di quanti punti il cursore si muoverà sullo schermo del PC, nel momento in cui la rotellina verrà ruotata, da un minimo di 800 ad un massimo di 2400 dpi, per una maggiore precisione e fluidità.

I pulsanti, sfortunatamente, non sono programmabili a piacimento, di conseguenza sarà strettamente necessario affidarsi a quanto previsto di base. La connettività è completamente wireless, perfettamente compatibile con qualsiasi prodotto in commercio dotato di una porta USB type-A 2.0 (almeno), a cui collegare la piccola chiavetta inserita nell’alloggiamento inferiore del Trust Bayo; la comunicazione avverrà, se interessati, tramite frequenza a 2.4GHz, per un range massimo di 10 metri.

Il prodotto è dotato di una batteria interna, non pile, completamente ricaricabile tramite la porta USB type-C posizionata nella parte anteriore. L’autonomia è ottima, più che sufficiente per settimane di utilizzo, prima di dover effettivamente ricorrere alla ricarica.

Nell’utilizzo quotidiano abbiamo sicuramente apprezzato l’impugnature, adattissima per utilizzi prolungati, in quanto il suo layout verticale permette di raggiungere una posizione naturale, evitando che i muscoli restino contratti, e possano indolenzirsi nel tempo. Una scelta oculata per tutti coloro che sono costretti ad utilizzare il mouse per tante ore di seguito, e vogliono evitare problemi di alcun tipo.

Trust Bayo: conclusioni

1 di 4

In conclusione il Trust Bayo è un prodotto da consigliare assolutamente, dotato di una ergonomia eccellente e di una buon insieme di pulsanti posizionati in maniera corretta, a cui si aggiungono una buona fluidità del laser ottico ed i DPI regolabili. L’unico aspetto negativo, sottolineando ancora che si tratta di un prodotto economico, è forse legato ai materiali costruttivi, al tatto offrono una sensazione di plasticoso, sebbene comunque non abbiamo mai notato scricchiolii o defezioni di alcun tipo.