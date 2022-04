Forse non lo sapete, ma Amazon offre la possibilità di iscriversi a Prime ad un prezzo ancora più vantaggioso dei 36,00 euro annuali! Come? Sfruttando la sottoscrizione Amazon Prime Student. Si tratta di un abbonamento pensato ad-hoc per gli studenti universitari. Non cambia nulla rispetto alla sottoscrizione normale, se non il prezzo! Cosa serve per iscriversi e come si fa? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Amazon Prime Student offre tutti i benefici Prime ad un prezzo agevolato per gli studenti universitari, solo 18,00 euro all’anno! Un affare da non farsi scappare. Tutto ciò che serve per poter richiedere l’abbonamento è una casella di posta elettronica istituzionale (email universitaria) per permettere ad Amazon di effettuare le dovute verifiche. Sei in possesso della email? Bene, andiamo a vedere come procedere.

Amazon: iscriversi a Prime Student

Prima di riportare la procedura di iscrizione a Prime Student, elenchiamo quelli che sono i principali benefici conferiti dall’abbonamento:

Spedizioni gratuite in un solo giorno lavorativo su migliaia di prodotti;

Servizio Amazon Photos incluso;

Offerte esclusive per clienti Prime;

per clienti Prime; Servizio Prime Reading incluso;

Accesso ad Amazon Pantry;

Servizio Prime Now incluso;

Accesso alla piattaforma Prime Video;

Servizio Prime Music incluso;

Twitch Prime;

Servizio Drive incluso.

Iscriversi a Prime Student è molto facile, ecco come fare:

Accedere al sito ufficiale “Amazon.it“; Se necessario, effettuare l’accesso al proprio account cliccando sulla voce “Ciao, accedi” presente in alto a destra del display; Nella home del sito, cliccare sulla voce “Ciao, [il tuo nome]” presente in alto a destra del display; Selezionare il box con la dicitura “Prime”; Cercare la voce “Sei uno studente? Dai un’occhiata a Prime Student” vicino al pulsante “Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni”; All’interno della pagina dedicata, cliccare su box “Iscriviti – 90 giorni senza costi aggiuntivi”; Inserire la propria email universitaria e l’anno di laurea previsto; Inserire un metodo di pagamento valido; Confermare la procedura cliccando su “Iscriviti – 90 giorni senza costi aggiuntivi”; Attendere l’arrivo dell’email di conferma sulla propria casella di posta elettronica universitaria; Aprire l’email; Confermare l’iscrizione cliccando sul link presente in essa.

I primi 90 giorni di iscrizione saranno completamente gratuiti, successivamente si pagherà solo 18,00 euro all’anno.