Forse alcuni di voi non lo sanno, ma tutti gli iPhone e gli Apple Watch permettono di visualizzare l’esatta percentuale della batteria. Curiosi di sapere come? In questo articolo andiamo a spiegarvi tutta la procedura dettagliata.

Che si tratti di un iPhone di vecchia generazione o un ultimissimo modello, è sempre possibile visualizzare l’esatta percentuale della batteria. Stesso discorso anche per quanto riguarda i vari Apple Watch.

iPhone e Apple Watch: com visualizzare a percentuale della batteria

iPhone con tasto Home

La percentuale esatta della batteria su iPhone con tasto Home viene sempre visualizzata in alto a destra del display, proprio vicino all’icona della batteria. Se non visualizzi nessuna percentuale, significa che non hai attivato la funzione che ti permette di visualizzarla. Qui di seguito andiamo a riportarla:

Dalla schermata Home, aprire l’app Impostazioni; Selezionare la voce “Batteria”; Cercare il pulsante con la dicitura “Percentuale batteria” e impostarlo su “On”.

iPhone con Face ID

Gli iPhone con Face ID, avendo la parte alta del display in gran parte occupata dai moduli di riconoscimento facciale, dalla fotocamera e dallo speaker, non permettono di visualizzare in maniera fissa la percentuale della batteria. Tuttavia, esiste un modo, leggermente meno pratico, che permette di ottenere lo stesso risultato che abbiamo visto sui modelli con tasto Home. Tutto ciò che bisogna fare per visualizzare l’esatta percentuale della batteria su questi dispositivi è, semplicemente, aprire il centro di controllo scorrendo dall’alto verso il basso nell’angolo destro del display. Aperto il centro di controllo, la percentuale esatta della batteria comparirà in alto a destra!

Apple Watch

Non sapete come controllare la carica esatta del vostro Apple Watch? Anche su questo dispositivo, la procedura è molto semplice. Basta, infatti, scorrere con il dito dal basso verso l’altro nella schermata principale per aprire il centro di controllo. Questo mostrerà, tra le tante cose, anche la percentuale esatta della carica del dispositivo. Un gioco da ragazzi!

Ph. credit: Apple.com