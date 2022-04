Dopo che numerosi marchi di smartphone, come Samsung, Huawei, Oppo e Xiaomi, anche un’altra azienda si è aggiunta all’era dei dispositivi mobile pieghevoli. Stiamo parlando dell’azienda Vivo che ha annunciato l’arrivo nella sua scuderia del Vivo X Fold. È il primo del suo genere a contenere non solo il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, ma anche un lettore di impronte digitali sotto il display, di tipo ultrasonico, sia sullo schermo principale che su quello esterno.

Per il momento il nuovo smartphone è disponibile solo in Cina. Come i suoi simili l’X Fold ha adottato un design a cerniera flessibile a goccia d’acqua per ottenere una piega senza interruzioni riducendo al minimo la piega del pannello AMOLED pieghevole. Tuttavia Vivo ha fatto un ulteriore passo avanti: la piastra centrale in lega di zirconio si solleva per spingere delicatamente contro il pannello flessibile, levigando così la piega rimanente.

Vivo X Fold, un nuovo smartphone pieghevole dalle sorprendenti caratteristiche

Lo smartphone può sopravvivere a oltre 300.000 volte, 100.000 in più rispetto alla certificazione di Oppo Find N. Supponendo che un utente medio apri e chiuda un telefono pieghevole 80 volte al giorno, l’X Fold dovrebbe funzionare per circa 10 anni di utilizzo quotidiano. Per essere un telefono pieghevole ha un gruppo di fotocamere sorprendentemente potente. È ritenuto il secondo telefono al mondo a montare una fotocamera con zoom periscopico (8 MP, zoom ottico 5x, stabilizzazione ottica), dopo Mate X2 di Huawei.

L’X Fold ha inoltre una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 48 MP e una fotocamera da 12 MP fotocamera per ritratti. Quindi ottiene il rivestimento Zeiss T per le sue proprietà antiriflesso. È una configurazione simile all’X70 Pro+ , fatta eccezione per la mancanza di micro-gimbal e stabilizzazione ottica mancante su due delle fotocamere. Lo schermo esterno è un pannello da 6,53 pollici 2.520 x 1.080, mentre lo schermo principale presenta un pannello da 2.160 x 1.916 pollici. Entrambi sono di natura Samsung E5 AMOLED e supportano una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, ma solo il pannello più grande presenta una frequenza di aggiornamento adattiva per risparmiare ulteriormente energia.

Fotocamere e lettore di impronte digitali sorprendenti

Questi schermi contengono anche le fotocamere selfie da 16 MP, anche se aprendo il telefono si può scegliere l’opzione “selfie posteriore” e usufruire delle fotocamere più potenti. La batteria a doppia cella da 4.600 mAh supporta la ricarica cablata da 66 W e la ricarica wireless da 50 W, insieme alla ricarica inversa da 10 W. In effetti, l’X Fold viene fornito con un caricabatterie GaN USB-PD da 80 W con due porte USB-C, quindi possiamo caricare anche il nostro laptop. Il telefono stesso racchiude anche un chip Hi-Fi Cirrus Logic CS43131, tre microfoni, altoparlanti stereo, un barometro, varie funzioni di dissipazione del calore e una porta a infrarossi, una caratteristica comune sui telefoni cinesi per il controllo degli elettrodomestici. E per la prima volta, Vivo ha aggiunto un dispositivo di scorrimento della modalità silenziosa fisica, che altrimenti si vede solo sui dispositivi Apple e OnePlus in questi giorni.

Al momento è disponibile il pre ordine solo in Cina, con la versione da 12 GB di RAM con 256 GB di spazio di archiviazione che richiede circa 1.410 dollari e la versione di fascia alta con il doppio dello spazio di archiviazione che va a 1.570 dollari. Possiamo scegliere blu o grigio, entrambi avvolti con pelle vegana sul retro.

Immagine Vivo via Gsmarena