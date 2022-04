Un nuovo vaccino contro il Covid-19, dell’azienda farmaceutica francese Valneva, ha ricevuto l’approvazione, portando a sei il numero dei vaccini contro il virus solo nel Regno Unito. Mentre la pandemia ha distrutto la maggior parte della popolazione di tutto il mondo, gli esperti hanno iniziato a sviluppare i vaccini contro di essa, come ad esempio il Pfizer, che è stato il primo vaccino ad essere approvato nel Regno Unito.

Da allora l’MHRA ha approvato i vaccini Moderna, Oxford/AstraZeneca, Janssen e Novavax, sebbene Janssen e Novavax non siano attualmente disponibili. L’autorità di regolamentazione indipendente dei medicinali del Regno Unito è stata la prima al mondo ad approvare il prodotto Valneva. Rispetto ai suoi colleghi il nuovo vaccino è un vaccino a virus intero inattivato, ossia il virus è stato coltivato in laboratorio, reso incapace di infettare le cellule, in grado di innescare la risposta immunitaria.

Covid-19, un nuovo vaccino approvato contro il virus

Questo tipo d’approccio era già stato utilizzato per i vaccini contro l’influenza e la poliomelite e gli esperti suggeriscono che questa tipologia di vaccini innesca una risposta immunitaria più ampia e potrebbero funzionare meglio sulle nuove varianti. I risultati sul nuovo vaccino hanno suggerito che quest’ultimo dovrebbe essere efficace quanto quello di Oxford. Inoltre è stabile se conservato in un frigorifero standard, rendendo facile da somministrare, rispetto ad altri vaccini anti-Covid. Il vaccino è approvato per l’uso in persone di età compresa tra 18 e 50 anni, con la prima e la seconda dose da assumere a distanza di almeno 28 giorni.

Le persone che potrebbero trarne beneficio ora sono persone di età compresa tra i 18 e i 50 anni non vaccinate che vogliono l’immunizzazione ma sono riluttanti sui vaccini attualmente disponibili. Tuttavia c’è un’ostacolo da affrontare: nel Regno Unito non è data la possibilità di scegliere quale vaccino ricevere. L’MHRA aveva approvato l’estensione dell’uso del Moderna ai bambini di età compresa tra i sei e gli 11 anni in Gran Bretagna, fascia di età per la quale è già autorizzato in Irlanda del Nord. Al momento, ai bambini dai 5 ai 17 anni viene offerto solo il vaccino Pfizer, che si basa su una tecnologia mRNA simile.

Gli esperti suggeriscono che il vaccino Moderna è efficace sui bambini dai 6 agli 11 anni, ma questa fascia d’età è inclusa nella sorveglianza di sicurezza contro tutti i vaccini Covid-19. Spetta al Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione consigliare a tempo debito sull’opportunità di offrire ai bambini dai 6 agli 11 anni la vaccinazione con il vaccino Covid-19 prodotto da Moderna come parte del programma di spiegamento. Il numero di decessi dovuti al Covid-19 ha continuato a salire, sebbene risultano inferiori rispetto alle precedenti ondate.

Foto di Alexandra_Koch da Pixabay