Da qualche tempo in tutta Europa e anche negli Stati Uniti stanno venendo segnalati casi gravi di problemi al fegato dei bambini. Non si tratta ovviamente di una coincidenza e le autorità sanitarie sono già in allarme. La particolarità più strana al momento è al fatto che tutto questo possa essere ricondotto a un virus del comune raffreddore.

Per ora si tratta di casi nell’arco delle centinaia in totale, per esempio 79 nel Regno Unito, ma solo 3 in Spagna. Questo però basta e avanza per un’indagine a tutto tondo visto che si tratterebbe di epatite o infiammazioni gravi del fegato di questo bambini. Le prime avvisaglie di tutto questo ci sono state a gennaio e nell’ultimo mese l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha iniziato a muoversi.

Bambini: epatiti o infiammazioni del fegato

Le parole degli esperti, tra lo stesso OMS e i CDC: “Dato l’aumento dei casi segnalati nell’ultimo mese e il potenziamento delle attività di ricerca dei casi, è probabile che nei prossimi giorni verranno segnalati più casi. In questo momento l’adenovirus potrebbe essere la causa di questi, ma gli investigatori stanno ancora imparando di più, inclusa l’esclusione delle cause più comuni di epatite.”

Sul fatto che si tratterebbe di un adenovirus ormai non sembrano esserci dubbi, ma al momento se ne conoscono dozzine di quest’ultimi e molti di questi sono appunto associati a malattie che causano sintomi simili a quelli del raffreddore. Il fatto che quest’ultimi possono causare l’epatite non è una novità visto che in passato si è visto in bambini con il sistema immunitario compromesso. Questo può far supporre o una ridotta protezione contro uno dei suddetti, o la presenza di un ceppo mutato più forte.