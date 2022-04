Come tutti gli smartphone Android, anche i Samsung Galaxy possono essere personalizzati sotto ogni aspetto. Ad esempio, non vi piacciono i classici font e volete qualcosa di più adatto ai vostri gusti? Ottimo! In pochi e semplici passi è possibile modificare i caratteri “noiosi” con qualcosa di davvero unico. Come? Andiamo a scoprirlo insieme.

Ebbene sì, è possibile cambiare i caratteri del vostro smartphone Samsung Galaxy. Le possibilità tra cui scegliere sono davvero una marea (alcune gratis e alcune a pagamento). Ciò che è certo è la modifica dà una nuova veste al dispositivo. E se si cambia idea si può sempre tornare indietro!

Samsung Galaxy: cambiare font in pochi passi

Aprire le impostazioni del dispositivo facendo tap sull’icona dell’ingranaggio; Selezionare la voce “Schermo”; Fare tap sulla voce “Stile e dimensioni carattere”.

In questa sezione, è possibile modificare i caratteri, non solo in termini di stile, ma anche in termini di grandezza! Per modificare la grandezza, basta semplicemente servirsi del comodo indicatore (spostandolo a destra per ingrandire il carattere e a sinistra per rimpicciolirlo) per ottenere la dimensione adatta alle proprie esigenze. Se si vuole cambiare lo stile, invece, bisogna selezionare la voce “Stile carattere“. Lo smartphone mette a disposizione una serie di font tra cui poter scegliere. Se quelli dello smartphone, però, non sono di vostro gradimento, è possibile scaricarne nuovi cliccando sulla voce “Scarica caratteri”. Comparirà una sezione piena di diverse possibilità, alcune gratuite e alcune a pagamento, tra cui scegliere. Scelta l’opzione di vostro interesse, basterà fare tap su “Installa” per aggiungerla alle proprie opzioni carattere e “Applica” per impostarla!

Ricordiamo che il cambio carattere riguarda solo alcuni aspetti dello smartphone. Ad esempio, la schermata Home, i menu e le notifiche subiranno la modifica. Per quanto riguarda le app, la situazione è variabile. Alcune, infatti, subiranno il cambiamento, mentre altre no. Non vi resta, quindi, che provare e giudicare personalmente. Come già detto, se il risultato non vi soddisfa, basta ripetere la procedura per riportare tutto alla normalità! Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.