In una immagine catturata dall’High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), installata a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) l’8 settembre del 2021, possiamo ammirare quello che è il nuovo punto a 0° di longitudine di Marte. Questo punto potrebbe essere considerato l’equivalente marziano dell’Osservatorio di Greenwich che segna il primo meridiano della Terra, ovvero quella linea nord-sud che definisce dove l’est incontra l’ovest, ed è usata come linea di riferimento zero per le osservazioni astronomiche.

Anche se questa immagine ha ormai più di un anno, è recentemente diventata molto popolare sui social dopo essere apparsa in un post della NASA su Instagram. L’immagine ha riscosso molto successo tra i followers dell’agenzia spaziale statunitense, anche perché in molti hanno pensato si trattasse di un’impronta aliena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NASA (@nasa)

Il punto di longitudine 0° su Marte

Ma in realtà gli alieni non c’entrano nulla e questo piccolo cratere è in realtà un punto importante della geografia marziana. In origine lo era il cratere più grande in cui si trova questo più piccolo, chiamato Airy Crater. Era infatti il cratere più grande a definire la longitudine zero di Marte.

Ma ora abbiamo a disposizione nuove tecnologie e siamo in grado di scattare immagini ad una risoluzione maggiore, che ci permettono di conoscere meglio la superficie del Pianeta Rosso e di acquisire maggiori dettagli. Una risoluzione maggiore e maggiori conoscenze, richiedono però anche dei punti geografici più precisi su Marte. Per questo il piccolo cratere, soprannominato Airy-0, è stato scelto come nuovo e più preciso punto di longitudine 0°, perché non avrebbe richiesto alcun aggiustamento delle mappe esistenti.

Anche se le cose potrebbero di nuovo cambiare, dato che in questi giorni i lander della NASA come InSight, sono a lavoro per misurare in modo ancora più preciso la longitudine su Marte, utilizzando il tracciamento radio. Anche se al momento sembra si possa mantenere la longitudine zero centrata su questo cratere.

Ph. Credit: NASA/JPL-Caltech/Università dell’Arizona