Di tutte le truffe online che vengono sfornate ogni giorno, di certo non poteva mancare quella a tema pasquale. Diversi utenti stanno ricevendo un messaggio WhatsApp in cui viene promosso un concorso che permette di vincere prodotti Ferrero rispondendo ad un questionario. Bello no? Purtroppo, si tratta solo dell’ennesimo tentativo di phishing.

Ancora una volta, i cybercriminali hanno scelto WhatsApp come piattaforma per diffondere le loro truffe online. Non esiste nessun concorso di Ferrero che permette di vincere prodotti gratis rispondendo ad un questionario. In questo articolo, scopriamo come identificare la truffa e come proteggersi.

Truffe online: come identificare il messaggio truffa Ferrero

La truffa viene camuffata da concorso indetto da Ferrero in occasione del periodo pasquale. Il messaggio incita gli utenti a rispondere ad una serie di 4 domande per poter vincere prodotti Ferrero gratis. Come al solito, è presente un link allegato. Cosa accade se la vittima clicca sul link? Semplice, viene rimandata ad un sito fraudolento creato per sembrare autentico al 100%. Se questa risponde alle 4 domande, il sito gli comunica di aver vinto il premio. Qui entra in gioco la truffa vera e propria. Per poter ricevere il premio, infatti, viene chiesto alla vittima di inserire i dati della propria carta di credito. Ovviamente, immessi i dati, non si riceve nessun premio, anzi, i dati vengono usati per svuotare il conto.

Ferrero ha comunicato di non essere in nessun modo affiliata alla falsa iniziativa e ha confermato di essersi attivata per mettervi fine al più presto. Se avete ricevuto il messaggio truffa, il consiglio è quello di non cliccare sul link e di avvisare chi ve lo ha mandato della truffa. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.