In questi giorni gli Stati Uniti sono stati colpiti da un’ondata brutale d’influenza aviaria, che sta devastando la maggior parte degli allevamenti, abbattendo tutti gli animali infetti. Le aziende agricole a loro volta stanno rafforzando sempre di più la loro sicurezza, impedendo qualsiasi contatto da ciò che arriva dall’esterno. Già nel 2015 il Paese era stato colpito da questo disastro di malattie animali più grande al mondo mai visto prima.

Attualmente è difficile fare chiarezza al riguardo, in quanto ci troviamo ancora nel bel mezzo della pandemia Covid-19, ma è possibile confermare che gli Stati Uniti devono affrontare una seconda epidemia aviaria ad alta patogenicità. Finora, non c’è stata alcuna minaccia per la salute umana, anche se i ceppi di influenza aviaria hanno già saltato specie per ammalare gli esseri umani. Tuttavia il danno per gli agricoltori e l’approvvigionamento alimentare è già profondo.

Vaccino, l’ondata d’influenza aviaria ne ha portato alla luce la necessità

Più di 27 milioni di uccelli, tra cui quasi il 5% di tutte le galline ovaiole, erano morti o uccisi per rallentarne la diffusione. Questo potente assalto sta portando alla luce la necessità di sviluppare un vaccino per il pollame contro la malattia. Tuttavia mentre i vaccini sono usati in altre nazioni, non ce ne sono nell’uso di routine negli Stati Uniti che potrebbero fermare questa ondata e anche se ne fosse usato uno, non potrebbe fermare un’ondata parallela della stessa influenza che sta dilaniando le specie di uccelli selvatici in un modo senza precedenti.

Secondo numerose ricerche, l’agente patogeno in rapido movimento è stato trovato nel pollame e nelle specie adiacenti 182 volte in 27 stati. Ha invaso ogni tipo di attività di allevamento di uccelli, tacchini, polli da carne, allevamenti di uova e allevatori che producono uova per la schiusa, così come greggi da cortile, polli da compagnia e selvaggina da penna allevati per essere rilasciati per le riprese. Si tratta di un’ondata di malattia straordinaria dato che l’influenza aviaria ad alta patogenicità è stata identificata solo negli Stati Uniti a gennaio, in tre anatre uccise da cacciatori nella Carolina del Nord e del Sud; il virus è stato rilevato dopo che le anatre sono state controllate da biologi della fauna selvatica che effettuavano la sorveglianza di routine.

Tuttavia è parallela alla sua diffusione estrema in Europa e Medio Oriente lo scorso inverno e quest’anno. Ci sono state grandi morie di gru in Israele, anatre in Francia e oche nel Regno Unito, insieme a milioni di pollame nei Paesi Bassi, nella Repubblica Ceca e in Germania. Una sottigliezza di così tanti tipi di allevamenti che subiscono focolai è che ogni tipo di uccello è allevato in un diverso tipo di alloggio, il che significa che non può esserci un singolo difetto di progettazione tra tutte queste strutture che ha consentito l’accesso al virus. La loro vulnerabilità potrebbe essere più semplice: la posizione.

Il vaccino fondamentale per prevenire la malattia

Le fattorie si trovano in campagna, sotto i percorsi sopraelevati degli uccelli selvatici e vicino a siti di appollaiati. La cacca di uccelli contenente il virus potrebbe finire nell’erba di una fattoria, o sui roditori che si sono spostati nell’erba, o sulle stoppie che soffiano dai campi vicini, o in uccelli più piccoli, come le rondini, che entrano in contatto con uccelli migratori. O potrebbe essere in tutto di questi, il che significa che anche un piccolo errore nelle procedure di sicurezza dell’azienda agricola potrebbe far entrare il virus. Prima, la vaccinazione era sempre stata esclusa perché previene la malattia, ma non l’infezione, il che significa che gli uccelli vaccinati potrebbero diffondere il virus inosservati. Oggi visto la gravità della malattia potrebbe cambiare questo pensiero.

Trasformare l’influenza aviaria in una malattia endemica potrebbe creare una minaccia permanente anche per gli uccelli selvatici. Poiché gli uccelli selvatici non possono essere vaccinati, l’unica speranza è che i virus che si diffondono tra di loro si estinguano. Quindi dobbiamo prendere effettivamente in considerazione l’idea di un possibile vaccino per questa popolazione.

