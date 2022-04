Molto presto sarà possibile nascondere l’ultimo accesso WhatsApp a contatti singoli. Ebbene sì, una delle novità WhatsApp più attese è finalmente in arrivo con i prossimi aggiornamenti. A scovarla, come al solito, WABetaInfo. La funzione è attualmente in fase di test. Quando potremo usarla tutti e come funzionerà? Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Quanto sarebbe bello poter nascondere il proprio accesso WhatsApp solo ai contatti che ci annoiano? Un vero sogno. Presto, diverrà realtà grazie ad un aggiornamento dell’app. Ecco come apparirà la novità.

WhatsApp: come si nasconde l’ultimo accesso ai singoli contatti?

La funzione verrà integrata nelle impostazioni della privacy (Impostazioni > Account > Privacy). In particolare, all’interno della sezione “Ultimo accesso“. Tra le opzioni disponibili, comparirà anche la nuova “I miei contatti tranne…” Cliccando su di essa, sarà possibile scegliere il contatto, o i contatti, al quale nascondere il proprio ultimo accesso a WhatsApp. Impostata la funzione, tutti potranno vedere l’ultimo accesso, tranne coloro inseriti nella “lista nera”. Un’ottima opzione per mettere a tacere i contatti fastidiosi senza dover sacrificare tutti.

Come accennato ad inizio articolo, la funzione non risulta essere ancora disponibile al pubblico. Attualmente, infatti, è in fase di test. Se tutto andrà per il verso giusto, potremmo vederla arrivare, con una release ufficiale, già nelle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.