Il prossimo 24 Aprile sarà ufficialmente svelata la Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition, un’edizione particolarmente diretta agli amanti dei Pokemon dello smartphone pieghevole della Samsung. Secondo alcune indiscrezioni e immagini in anteprima sul sito dove è partito il countdown dell’uscita, lo smartphone viene venduto in una scatola personalizzata con i personaggi del cartone, insieme ad alcuni accessori tutti a tema.

Il cofanetto ha i colori della Poke Ball e è dotato, oltre al telefono pieghevole, un set di cover trasparenti con anelli e con la possibilità di personalizzarle con i personaggi della serie tv, attraverso schede intercambiabili. Ovviamente c’è anche altro, infatti, la confezione conterrà una custodia dotata di cordino che richiama il design del Pokédex, un portachiavi ispirato a Pikachu e un popsocket che ritrae una sfera Poké utile per consentire una presa più sicura e stabile dello smartphone.

Pokemon, il tema del Galaxy Z Flip3 potrebbe essere un Pokedex reale

Il Galaxy Z Flip 3 è un delizioso telefonino pieghevole. Vanta specifiche premium e un sistema di telecamere capace e si ribalta in una sporgenza tascabile. Tuttavia forse la parte migliore è che può replicare meglio un dispositivo di un amato franchise nerd. Non sono previsti aggiornamenti che interessano l’hardware. Come per i modelli già in commercio, probabilmente continuerà a sfruttare la potenza del processore Qualcomm Snapdragon 888 affiancato da 8GB di memoria RAM, monterà un display principale da 6,7 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED e consentirà di scattare fotografie tramite i due sensori posteriori, uno grandangolare e l’altro ultra wide, da 12 megapixel.

Al contrario il sistema operativo potrebbe portare delle novità che piaceranno ai fan della serie animata, come suonerie, temi e sfondi tutti dedicati ai Pokemon. Al momento non si conosce il prezzo di listino con il quale uscirà e se sarà un edizione limitata con un tot di pezzi. Inoltre l’uscita al momento è interessante solo per il mercato coreano e non si hanno notizie se sarà disponibile in altri paesi.

Foto di donations welcome da Pixabay