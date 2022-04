Il software EPM è considerato uno degli strumenti più importanti di un’azienda.

È l’acronimo di Enterprise Performance Management e possiamo definirlo come un processo che lavora insieme al software per pianificare, emettere report e infine gestire tutto ciò che riguarda la business intelligence dell’impresa.

È anche correlato alla strategia svolta da qualsiasi azienda correlata ai processi di pianificazione ed esecuzione. Può aiutare a risparmiare tempo e apportare valore aggiunto al business.

Una soluzione EPM può aiutare a ridurre gli errori, aumentando così la produttività. Possiamo anche utilizzare un software EPM per creare strategie avanzate e ricevere report dettagliati.

Per aiutarti a trovare l’EPM di cui la tua azienda ha bisogno, ecco alcuni punti che potrebbero tornare utili.

Quali funzioni svolge?

Sul mercato puoi trovare molti tipi di EPM che offrono un’ampia gamma di soluzioni. Tuttavia, se non sai cosa aspettarti da un EPM, trovare la soluzione più adatta può essere molto complicato.

Qui analizziamo brevemente le funzioni di un EPM in modo che tu possa determinare se può aiutarti nella gestione dei processi della tua azienda.

Previsione e budgeting

Questa è probabilmente la funzione più importante di un provider EPM.

Lo strumento deve essere in grado di elaborare i dati in tempo reale per fare previsioni (sia a breve che a lungo termine). Solo così sarai in grado di preparare budget finanziari in modo più dettagliato, nonché prevenire e modellare scenari.

Tutte queste informazioni consentono all’azienda di sapere se è sulla strada giusta o se dovrebbe apportare un cambio di strategia.

Pianificazione strategica

L’azienda che intende implementare un EPM nella propria infrastruttura dovrà verificare se accetta la configurazione di metodologie specifiche. In caso contrario, potresti non essere in grado di ricevere i report con le informazioni chiave per prendere decisioni.

Ad esempio, potresti renderti conto di non avere i dati di cui hai bisogno sulla mappa strategica o sulla Balanced Scorecard anche attraverso una semplice analisi SWOT.

Se un’azienda non tiene conto di tutti i dati relativi alla sua attività, andrà alla deriva.

Monitoraggio, misurazione e analisi delle prestazioni

Un altro criterio chiave che l’azienda non può dimenticare sono i dashboard EPM personalizzati.

È importante che il pannello sia robusto e abbia tutte le funzioni che stai cercando, ma allo stesso tempo deve essere intuitivo. L’organizzazione ottimale è fondamentale.

L’utente debitamente formato sarà in grado di identificare e interpretare parametri importanti, come ad esempio analisi OLAP, KPI, analisi di redditività e molti altri.

Gestione del rischio

Consigliamo di conoscere il livello di automazione dello strumento, nonché l’integrità dei report, prima di optare per esso.

Queste soluzioni sono molto importanti in caso di rischi e situazioni complicate. L’EPM potrebbe utilizzare i dati per costruire un modello futuro che preveda questi inconvenienti; essendone a conoscenza, ci si può attivare per tempo.

Reporting finanziario

Molte società di software apprezzano molto la capacità di reporting di un EPM.

Un buon EPM dovrebbe essere in grado di monitorare i dati su base giornaliera e mensile. Pertanto, l’azienda gestirebbe sempre i dati finanziari, gestionali e di automazione in tempo reale.

Si adatta a ciò che cerco nella mia azienda?

Ogni azienda avrà esigenze molto diverse. È molto importante valutare la difficoltà di ogni processo.

Sul mercato è possibile trovare soluzioni ALL IN ONE che consentono l’automazione di quasi tutti i processi… anche se questo avrà un prezzo che può essere davvero alto.

Nel caso in cui stiamo cercando qualcosa di semplice, non vale la pena propendere per questo tipo di soluzione.

Quali sono le tue prospettive future?

È possibile trovare sul mercato soluzioni EPM prive di programmazione. Sono quelle orientate all’utente business.

Tuttavia, quelli che hanno un linguaggio di programmazione sono più versatili, poiché si potranno integrare funzionalità che non sono state inizialmente contemplate, anche se sono esclusive di ogni azienda.

Conclusione: come scegliere il miglior EPM per la tua azienda?

In sintesi, prima di acquistare una soluzione EPM è molto importante soffermarsi a riflettere su ciò di cui la nostra azienda ha veramente bisogno; per questo viene effettuata un’analisi interna.

Tieni inoltre presente che il fatto che una soluzione sia la più costosa non significa che sia la migliore per il tuo business. Solo perché è il più economico non significa che sia il migliore.

Se stai cercando il miglior EPM per la tua azienda, tieni conto dei fattori che abbiamo discusso in questo articolo.