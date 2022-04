Gli archeologi che lavorano in Cisgiordania affermano di aver scoperto una piccola “tavoletta della maledizione” con un’iscrizione in ebraico antico contenente il nome di Dio. La tavoletta è appena più grande di un francobollo, incisa con lettere antiche in una forma primitiva dell’ebraico. Queste parole invocano Dio e gli chiedono di maledire una persona che infrange la sua parola.

La “tavoletta della maledizione” con iscrizioni in ebraico antico

La data di creazione della tavoletta deve ancora essere verificata, tuttavia i suoi scopritori ritengono che risalga ad almeno 3.200 anni. Se ciò fosse confermato, ci troveremmo di fronte alla più antica iscrizione in ebraico. E sarebbe la prima a contenere il nome ebraico di Dio. Altri archeologi ritengono che sia però affrettato affermarlo, poiché il ritrovamento deve ancora essere valutato. Avvertono persino che la tavoletta potrebbe non essere vecchia come affermano i suoi scopritori.

Il team ha trovato la tavoletta della maledizione in cima al Monte Ebal, appena a nord della città di Nablus, nel dicembre 2019. Gli scopritori hanno annunciato la scoperta in una conferenza stampa a Houston, in Texas, il 24 marzo 2022.

La tavoletta con il nome ebraico di Dio è un pezzo di foglio di piombo piegato alto circa 2,5 cm e largo 2,5 cm. Ha quaranta lettere proto-alfabetiche, incise in una prima forma di ebraico o cananeo sulla superficie esterna e interna della tavoletta.

L’iscrizione consiste in una maledizione che recita così: “Maledetto, maledetto, maledetto, maledetto da Dio Yahweh“. Il nome Yahweh è una forma di tre lettere del nome ebraico di Dio che corrisponde alle lettere YHW.

Il team di ricercatori ha trovato la tavoletta con il nome ebraico di Dio attraverso un processo di lavaggio dei sedimenti con acqua. Questo cumulo di sedimenti era probabilmente il materiale di scarto dagli scavi dell’antica struttura in pietra detta “l’Altare di Giosuè”, alta su un crinale di una montagna. Alcuni esperti pensano che la struttura potrebbe essere il luogo in cui la figura biblica Giosuè sacrificò animali a Dio. Altri pensano che sia un altare sacrificale dell’età del ferro, diverse centinaia di anni dopo.

La stratigrafia del sito suggerisce che la tavoletta risalga al 1200 a.C. circa. e dal 1400 a. C. Grazie all’analisi degli isotopi chimici del piombo utilizzati nella pastiglia, si sapeva che proveniva da una miniera in Grecia. Secondo le affermazioni degli scopritori, questo oggetto è l’unico esempio noto di una “tavoletta della maledizione” trovata nel sito. Oggetti come questi sono comuni nei siti ebraici in luoghi risalenti al periodo ellenistico e romano molto più tardo, dopo la fine del IV secolo a.C.

Alcune domande dopo la scoperta

Se la data potrà essere verificata, l’iscrizione sulla tavoletta della maledizione porterebbe indietro di diverse centinaia di anni la prima data conosciuta per l’alfabetizzazione tra gli antichi israeliti. Fino ad ora, la prova più antica era l’iscrizione di Khirbet Qeiyafa, risalente al X secolo a.C. Alcuni archeologi avvertono che esiste un “enorme divario” tra la descrizione del ritrovamento del Monte Ebal e le affermazioni dei ricercatori sulle implicazioni per gli studi biblici e l’archeologia.

Un’analisi dettagliata delle affermazioni non sarebbe possibile fino a quando non sarà pubblicato un documento accademico sulla scoperta. I dubbi nella comunità scientifica sorgono perché la tavoletta della maledizione non è stata trovata durante uno scavo ma in un cumulo di macerie. Questo risale a uno scavo negli anni ’80.

Quegli archeologi contestano anche la datazione proposta, sottolineando che il confronto del sito del Monte Ebal corrisponde ad altri siti datati mediante analisi al radiocarbonio. Questa analisi suggerisce che potrebbe risalire all’XI secolo a.C., forse due secoli o più dopo quanto affermato. Inoltre, gli stessi archeologi suggeriscono che anche la decifrazione dell’iscrizione sulla tavoletta potrebbe essere oggetto di interpretazione.