Come la maggior parte dei social, WhatsApp non ti avvisa se qualcuno decide di bloccarti. Se hai il dubbio che qualcuno ti abbia bloccato, non sarà WhatsApp a comunicartelo, ma dovrai scoprirlo da solo. Curioso di sapere in che modo? In questo articolo ti spieghiamo tutto nel dettaglio.

Quando qualcuno ti blocca su WhatsApp, cambiano una serie di cose all’interno della sua chat. Facendo particolare attenzione ad alcuni dettagli, è facile intuire se questo ti ha effettivamente bloccato. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo a vedere come fare.

WhatsApp: capire se qualcuno ti ha bloccato

1) Immagine del profilo

Quando qualcuno ti blocca su WhatsApp, perdi automaticamente la possibilità di visualizzare la sua immagine di profilo e il suo stato. Se tutt’un tratto non vedi più nessuno dei due, è molto probabile che l’utente ti ha bloccato.

2) Doppia spunta

Dopo che un utente ti blocca, qualsiasi messaggio che provi a mandargli non viene consegnato. Non comparirà più la doppia spunta, ma vedrai costantemente una sola spunta grigia. Se passato tanto tempo, la singola spunta non diventa doppia, allora è quasi certo che sei stato bloccato.

3) Chiamate e videochiamate

Provare a chiamare o videochiamare l’utente è un ottimo modo per capire se questo ti ha bloccato o meno. Se l’app non fa partire la chiamata/videochiamata è un ulteriore segnale che questo ti ha bloccato.

4) Gruppi

WhatsApp non dà la possibilità di aggiungere i contatti che ti hanno bloccato ai vari gruppi. Puoi provare ad aggiungere l’utente ad un gruppo per capire se questo ti ha bloccato o meno. Se non puoi aggiungerlo, allora ti ha bloccato.