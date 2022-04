Non tutte le conversazioni WhatsApp sono fatte per essere lette da chiunque. Se il tuo telefono capita spesso nelle mani dei tuoi amici, allora forse ti interessa sapere come fare per nascondere i messaggi all’interno del servizio di messaggistica. In questo articolo, andiamo a spiegarti un piccolo trucchetto per “sparire” i messaggi WhatsApp senza dover scaricare nessun app di terze parti.

Che sia a causa di un partner troppo geloso o di un amico troppo invadente, hai deciso di nascondere una serie di messaggi WhatsApp per evitare che vengano letti contro la tua voglia. Fortunatamente per te, esiste una semplice procedura che permette di nascondere qualsiasi messaggio WhatsApp in pochi secondi. Andiamo a scoprirla insieme!

WhatsApp: come nascondere i messaggi in pochi secondi

WhatsApp per iOS

Aprire l’app WhatsApp; Entrare nella sezione “Chat”; Individuare la conversazione contenete i messaggi da nascondere; Senza aprirla, fare swipe su di essa da destra verso sinistra; Selezionare la voce “Archivia”.

La conversazione verrà spostata nella sezione archiviate e scomparirà dalla pagina “Chat”. Ricordiamo che le conversazioni archiviate sono raggiungibili facendo tap sulla voce “archiviate” presente in alto nella sezione “Chat”. Per ripristinare una chat archiviata e farla riapparire nella sezione “Chat”, la procedura da seguire è:

Entrare nella sezione “Archiviate”; individuare la chat da ripristinare; Senza aprirla, fare swipe su di essa da destra verso sinistra; Selezionare la voce “Estrai”.

WhatsApp per Android

Aprire l’app WhatsApp; Entrare nella sezione “Chat”; Individuare la conversazione contenente i messaggi da nascondere; Senza aprirla, effettuare un tap prolungato su di essa per far comparire una serie di icone; Fare tap sull’icona della freccia rivolta verso il basso.

La conversazione verrà spostata nella sezione archiviate e scomparirà dalla pagina “Chat”. Ricordiamo che le conversazioni archiviate sono raggiungibili facendo tap sulla voce “archiviate” presente in alto nella sezione “Chat”. Per ripristinare una chat archiviata e farla riapparire nella sezione “Chat”, la procedura da seguire è: