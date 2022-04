Come molti di voi già sanno, su WhatsApp è possibile scambiare GIF all’interno delle chat. Nonostante la feature sia presente da oramai diversi anni, l’azienda non l’ha mai pubblicizzata a dovere. A ragione di ciò, non sono pochi quelli che ancora non hanno idea di come si faccia a inviare le immagini animate all’interno delle conversazioni. Se anche voi siete tra coloro che hanno dubbi a riguardo, siete nel posto giusto!

Inviare GIF su WhatsApp è davvero molto semplice. In questo articolo andiamo a riportare la procedura dettagliata per dispositivi iOS e Android. Scopriamola insieme!

WhatsApp: come inviare GIF su smartphone iOS e Android

App iOS

Aprire l’app WhatsApp; Entrare nella sezione “Chat”; Fare tap sulla conversazione di interesse; In corrispondenza del campo in cui si inseriscono i messaggi di testo, fare tap sull’icona del quadrato; Selezionare l’icona delle GIF presente nella parte bassa dello schermo; Scegliere o cercare (cliccando sulla lente di ingrandimento in basso a sinistra) la GIF di proprio interesse e fare tap su di essa; Se necessario aggiungere una didascalia; Fare tap sull’icona dell’aeroplano di carta per inviarla nella conversazione.

App Android