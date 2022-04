Quando acquistiamo un nuovo smartphone, ci sentiamo felici e crediamo di poter archiviare tutto ciò che vogliamo. Tuttavia, nella maggior parte degli smartphone non è così, in quanto la memoria non è espandibile. Quindi, questo ci porta al solito problema: l’eterna lotta per liberare spazio sul dispositivo Android.

Il tempo passa velocemente e cominciamo a notarlo quando tutte quelle foto, video, applicazioni e download ci ricordano che il nostro Android non è più sufficiente. Quindi, dopo uno o due anni di utilizzo, il device inizia a richiedere spazio libero.

Di fronte a questa situazione, la maggior parte delle persone sceglie due strade:

Modo 1: acquista un nuovo Android ogni volta che lo spazio di archiviazione disponibile si esaurisce. Questo perché le persone affrontano l’impossibilità di salvare qualcosa sul proprio dispositivo. Non possono scattare foto, filmare momenti importanti o semplicemente scaricare materiale.

Modo 2: di solito installa un’app di terze parti dal Google Play Store. Alcune di queste app promettono di liberare spazio di archiviazione sul dispositivo e velocizzare lo smartphone. Ma spesso molte di queste app per la pulizia del Google Play Store sono truffe e dovrebbero essere evitate.

Fortunatamente, ci sono dei passaggi che possono aiutarci a liberare spazio sul nostro smartphone, in modo facile e veloce. Basta seguire alcuni semplici clic!

Come liberare spazio sul tuo Android

I passaggi che mostreremo di seguito sono stati eseguiti con un Pixel 6 Pro con Android 12. Il processo sul dispositivo dovrebbe essere lo stesso o simile a questo. In caso contrario, dovrai solo apportare una piccola modifica al processo per farlo funzionare. Iniziamo!

Per liberare lo spazio di archiviazione sul tuo dispositivo Android, apri la schermata di notifica per accedere all’app “Impostazioni”. All’interno delle “Impostazioni”, fai clic su “Archiviazione”. Quando sei nella sezione “Archiviazione”, tocca “Libera spazio“. Qui troverai diversi tipi di file che puoi eliminare. Alcuni sono file spazzatura, vecchi screenshot, file di grandi dimensioni, file multimediali di app specifiche, file scaricati e file multimediali di cui è stato eseguito il backup sul tuo account Google Drive.

Per i file da eliminare, basta scegliere l’opzione “Pulisci X” (X è la quantità di MB o GB liberati dopo la pulizia). E per il resto dei file, fai clic su “Seleziona file” e quindi scegli i file che desideri eliminare. All’interno di ogni sezione, avrai la possibilità di selezionare singoli file o “Tutti gli elementi” per rimuovere tutto quel che è presente in quella categoria.

Dopo aver selezionato tutti i file, vai su “Sposta X” file nel Cestino (X è il numero di file che stai eliminando) e il gioco è fatto. Esamina il resto delle opzioni nella pagina “Suggerimenti per la pulizia” e, una volta completato, dovresti aver recuperato gran parte dello spazio di archiviazione sul tuo Android.