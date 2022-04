Kingston XS2000 è un SSD esterno caratterizzato da dimensioni veramente ridottissime, nonché comunque prestazioni assurde, addirittura fino a 2000MB/s, nelle giuste condizioni (ovvero con collegamento ad una USB 3.2 Gen 2X2). Disponibile in tre varianti: 500GB, 1TB e 2TB, è acquistabile a partire da 105 euro su Amazon, ma vediamolo da vicino.

Design e Estetica

La prima cosa che colpisce è la facilità nel trasporto, a conti fatti è uno degli SSD esterni più piccoli tra quelli presenti sul mercato, raggiungendo soli 69,54 x 32,58 x 13,5 millimetri, ed un peso di 28,9 grammi. Lo si può trasportare senza problemi nella tasca dei jeans, senza che appesantisca, anzi con il rischio di perderlo e di non accorgersene.

Il case è realizzato nel giusto mix tra plastica e metallo, ottimo per garantire una maggiore robustezza, ma allo stesso tempo mantenere una leggerezza unica. Perfetta la scelta di inserire direttamente in confezione ance una cover in gomma, la quale non lo appesantisce, ma punta a proteggere gli spigoli da urti o possibili defezioni, senza dimenticarsi il suo essere impermeabile e resistente alla polvere, con certificazione IP55. Sulla superficie non troviamo poi pulsanti, solo un piccolo led di stato e la porta USB di tipo C per il collegamento.

Hardware e Prestazioni

Il Kingston XS2000 è, come detto, un SSD esterno con compatibilità USB 3.2 Gen 2×2, e velocità che possono raggiungere teoricamente i 20Gbps in lettura (la Gen 2×1 o 1×2 si ferma a 10Gbps, mentre la Gen 1×1 a 5Gbps). Una reattività incredibile che lascia davvero di stucco, e la possibilità.

Ma come si comporta? i nostri test sono stati effettuati con il solito MSI GP66 Leopard, con processore Intel Core i7 di decima generazione, ed una scheda grafica Intel GeForce RTX 3070 e 16GB dedicati. Il collegamento è avvenuto ad una porta USB 3.2 Gen1, avviando i due software di benchmark: CrystalDiskMark e AS SSD Benchmark.

Date le alte velocità, con CyrstalDiskMark abbiamo subito inviato 5 file da 2GB l’uno, raggiungendo velocità di 1031,59 MB/s in lettura e 276,56 MB/s in scrittura; per metterlo ancora di più alla prova, abbiamo infine alzato l’asticella a 16GB, raggiungendo 1031,10 MB/s e 244,93 MB/s, rispettivamente in lettura e scrittura sequenziale.

Spostandoci poi su AS SSD Benchmark, abbiamo voluto osare di più; prima siamo partiti con 1GB di file, fermandoci a 945,88 e 244,43MB/s in lettura e scrittura, per poi salire a 10GB di file. In quest’occasione le velocità sono state di 916,06MB/s e 222,69MB/s in scrittura, numeri impressionanti per un prodotto che vuole davvero ritagliarsi un grande spazio nel cuore degli utenti.

Kingston XS2000: conclusioni

In conclusione Kingston XS2000 è l’SSD da consigliare ad occhi chiusi agli utenti che sono alla ricerca di un prodotto dalle prestazioni eccellenti, difficilmente abbiamo trovato simili velocità di lettura e scrittura, soprattutto in un disco rigido esterno così portabile. L’altro punto di forza sono proprio le dimensioni, pensare di avere una simile potenza, in così poco spazio, non può che far piacere a milioni di consumatori. Il prezzo di partenza di poco superiore ai 100 euro, per la variante da 500GB, è assolutamente azzeccato, anzi lo riteniamo un vero affare da non farsi mancare.