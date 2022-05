Hai una serie di foto private su iPhone che vorresti nascondere ad occhi indiscreti, ma non sai come fare? Bene, sei nel posto giusto. Devi sapere che è possibile nascondere le foto presenti su iPhone senza l’aiuto di nessuna app di terze parti. Andiamo a scoprire insieme in che modo.

Nascondere le foto su iPhone è molto semplice. Bastano pochi passaggi e gli amici e parenti ficcanaso non saranno più un problema. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, qui di seguito riportiamo tutta la procedura nel dettaglio.

iPhone: come nascondere le foto

Aprire l’app Foto; Fare tap su l’album contenente le foto da nascondere (recenti, preferiti, ecc.); Selezionare la foto o le foto (utilizzando l’icona “seleziona” in alto a destra) da nascondere; Fare tap sul simbolo della feccia rivolta verso l’alto presente in basso a sinistra; Cercare la voce “Nascondi” tra le opzioni e fare tap su di essa; Confermare la scelta selezionando nuovamente “Nascondi”.

Le foto scompariranno automaticamente dall’album e dalla sezione “recenti” e verranno spostate nell’album “Nascosti”. Quest’ultimo, potrà essere raggiunto in fondo alla sezione “Album”, vicino alla cartella “eliminati di recente”. Se si ha un ripensamento, è possibile entrare nell’album, selezionare le foto da riportare in galleria, seguire la suddetta procedura e fare tap su “Non nascondere” per riportare tutto alla normalità.

Se però neanche questo livello di “sicurezza” alle foto private basta, è possibile nascondere a sua volta la cartella “Nascosti” servendosi delle impostazioni di iPhone. Ecco come:

Aprire le impostazioni; Cercare e selezionare la voce “Foto”; Disattivare la voce “Album Nascosti”.

L’album “Nascosti” scomparirà dall’app Foto. Per visualizzarne il contenuto, bisognerà abilitarlo seguendo la procedura appena descritta.

Ph. credit: Apple.com