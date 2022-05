A causa del coronavirus siamo passati, e a dire il vero ci stiamo ancora passando, in mezzo a una pandemia. Negli ultimi decenni il numero di questi eventi a livello globale è cresciuto con una frequenza preoccupante. Secondo delle nuove analisi, nei prossimi 50 anni saranno addirittura ancora più comunica con almeno 15.000 virus che viaggeranno senza sostanza tra specie e specie mutando.

Il problema dietro a questo futuro pieno di non solo una pandemia è il cambiamento climatico. I cambiamenti degli habitat costringerà molti animali a cambierà zona e questo permetterà a virus di raggiungere con più facilità altre specie appunto. Il risultato sarà un rischio molto più alto che ha anche un nome, riflusso zoonotico, e un’accelerazione di virus come il SARS-CoV-2.

Pandemia e cambiamento climatico: più virus mutati

Le parole di Gregory Albery, esperto di ecologia delle malattie: “Mentre il mondo cambia, cambierà anche il volto della malattia. Questo lavoro fornisce prove più incontrovertibili che i prossimi decenni non solo saranno più caldi, ma anche più malati. Abbiamo dimostrato un meccanismo nuovo e potenzialmente devastante per l’emergere di malattie che potrebbe minacciare la salute degli animali in futuro e probabilmente avrà ramificazioni anche per noi. Questo sta accadendo, non è prevenibile nemmeno nel migliore dei casi scenari di cambiamento climatico e dobbiamo mettere in atto misure per costruire infrastrutture sanitarie per proteggere le popolazioni animali e umane.”

Lo studio ha preso in esame oltre 3.139 specie di mammiferi. Usando degli schemi sul cambiamento climatico fino al 2070 hanno predetto lo spostamento degli animali. Hanno calcolato che ci saranno fino a 15.000 interazioni diverse che prevedono quindi un passaggio di virus continuo e il rischio sarà nuove pandemie globali.