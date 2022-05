I cybercriminali continuano imperterriti ad utilizzare WhatsApp per mettere in atto truffe di ogni tipo. In occasione della festa della mamma, questi hanno pensato bene di portare in campo un tranello ad-hoc. Sfruttando nuovamente il nome di Ferrero, esattamente come a Pasqua, hanno inscenato un concorso che permetto di vincere prodotti gratuiti rispondendo ad un semplice sondaggio. Bello, vero? Peccato che sia tutto falso.

Non si è mai troppo prudenti su WhatsApp. I messaggi truffa sono i più disparati e, quasi sempre, arrivano da persone presenti nei contatti. É molto importante riconoscerli e non cadere nel tranello per non farsi rubare dati importanti.

WhatsApp: in cosa consiste la truffa del concorso Ferrero?

Arriva un messaggio, con il classico link allegato, che promuove un concorso speciale di Ferrero indetto per la festa della mamma. A detta del messaggio, e del falso sito, basta rispondere ad una serie di semplici domande per poter vincere un cesto di prodotti Ferrero. Se si prova a rispondere alle domande, ovviamente, si vince e per riscattare il premo bisogna inserire i dati della propria carta. Ovviamente, facendolo non si riceverà nessun premio, anzi, i dati della carta verranno usati per svuotare il conto della vittima.

Ferrero si era già dissociata dalla falsa iniziativa a Pasqua, è molto probabile che faccia lo stesso anche in questa occasione. Ricordiamo che non esiste nessun concorso Ferrero promosso via WhatsApp per permette di vincere un cesto di prodotti gratuiti. Se avete ricevuto il messaggio truffa, il consiglio è quello di non aprire il link e di avvisare la persona che lo ha inviato della truffa. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.