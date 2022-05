Google ha da poche ore rilasciato una nuova release di Chrome. Parliamo della versione 101.0.4951.41. Questa, tra le tante cose, va a risolvere ben 29 falle di sicurezza scovate all’interno del browser non molto tempo fa. Parliamo di qualcosa di abbastanza serio in quanto l’azienda ha classificato 6 di queste vulnerabilità come critiche. In questo articolo, andiamo a spiegarvi come fare per aggiornare subito Chrome alla versione “sicura”.

Google non ha rilasciato molti dettagli in merito alla tipologia delle vulnerabilità. In una nota, ha comunicato che questi verranno rilasciati solo quando la maggior parte degli utenti avrà effettuato l’update alla versione sicura. Questa, verrà automaticamente implementata per tutti nei prossimi giorni. Tuttavia, è possibile aggiornare il browser manualmente senza attendere. Scopriamo insieme come fare.

Google: come aggiornare Chrome alla versione sicura

Chrome su PC

Aprire Chrome; Fare click sul simbolo dei tre puntini presente in alto a destra della finestra; Selezionare la voce “Impostazioni”; Cercare e fare click sulla voce “Informazioni su Chrome”; Procedere alla verifica della versione del browser e installare la versione 101.0.4951.41; Completare l’aggiornamento facendo click su “Riavvia”;

Chrome su iPad e iPhone

Aprire l’App Store; Fare tap sull’icona del proprio profilo in alto a destra dello schermo; Cercare “Chrome” nell’elenco “Aggiornamenti disponibili” e fare tap su “Aggiorna”.

Chrome su Android