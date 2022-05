Ad oggi sono tantissime le aziende che hanno aperto un loro e-commerce online, ma non tutti sono in grado di raggiungere ottimi risultati. Questo perché non basta realizzare un sito web che funzioni per aumentare il business online, ma bisogna farsi notare su più canali possibili, soprattutto nei motori di ricerca. Per avere più visibilità bisogna investire su un lavoro SEO per ecommerce, che aiuterà ad incrementare le vendite e il traffico oltre ad aumentare la brand reputation, fondamentale se ci si vuole posizionare in un settore competitivo (e ormai tutti lo sono).

Il lavoro SEO per un ecommerce è diverso rispetto a quello che bisogna fare in un sito vetrina o in un blog. Questo perché le pagine da ottimizzare sono maggiori e alcune possono essere molto simili tra loro. Vediamo di seguito quali sono le strategie che un esperto SEO utilizza per posizionare un e-commerce nei primi risultati della SERP.

Analizzare il mercato

Conoscere i competitor e sapere su quali punti il nostro e-commerce può differenziarsi da essi è fondamentale per ottenere un buon posizionamento. Quest’analisi viene chiamata “benchmarking” ed è un processo che deve essere fatto agli inizi di ogni strategia. Ciò che possiamo ottenere è un quadro generale di come si comportano i competitor e quali sono gli errori che stanno commettendo, in modo da non ripeterli nel nostro e-commerce. Per ottenere tutti questi dati è necessario utilizzare dei tool come SEOZoom o SEMrush, che ci mostreranno quali sono i maggiori competitor nella nostra nicchia di mercato. Il monitoraggio dei competitor è un processo che va fatto anche successivamente per capire come si stanno muovendo.

Trovare le giuste keyword

Capire quali sono le keyword principali da utilizzare nel proprio business è fondamentale per posizionarsi online. Oltre ad utilizzare queste parole nei testi delle pagine e nel blog, in un e-commerce vengono utilizzate anche nelle categorie e nelle schede prodotto. Si possono utilizzare keyword correlate, ma mai le stesse per diversi prodotti, altrimenti si creeranno dei duplicati e questo non piace ai motori di ricerca. Si può fare una prima ricerca delle keyword utilizzando il motore di ricerca, ma è consigliato anche utilizzare tool specifici che ci sanno dare informazioni più precise, utili a capire se vale la pena posizionarsi per una determinata keyword oppure no.

Aumentare la reputazione del brand

Dato che esistono tantissimi e-commerce online, è necessario capire come fare la differenza per invogliare gli utenti ad acquistare da noi e non dai competitor. Per far ciò che questo avvenga, bisogna lavorare su due aspetti importanti:

la brand awareness che indica il livello di notorietà che un brand ha raggiunto,

che indica il livello di notorietà che un brand ha raggiunto, la brand reputation che indica il giudizio che ha il pubblico dei confronti del brand.

Per costruire la fiducia bisogna migliorare l’autorevolezza attraverso il proprio e-commerce, puntando su contenuti originali e di valore. Ogni sito deve avere una pagina dedicata alla storia e alla mission del brand, avere un logo riconoscibile, delle foto professionali e una pagina dei contatti molto chiara e facilmente raggiungibile.

Aggiornare il Blog

Ogni e-commerce può intercettare nuovi potenziali clienti con un blog in cui gli utenti possono accedere per ricevere consigli su come utilizzare i prodotti o i servizi. Un blog, oltre ad essere utile, è molto importante per ottimizzare un e-commerce e per creare valore. Per fare un lavoro strutturato bisogna realizzare un piano editoriale inserendo le keyword migliori per il posizionamento. Ogni articolo dovrebbe avere dei link interni che rimandano a delle pagine del sito e delle immagini nitide (anch’esse ottimizzate per i motori di ricerca). Gli articoli di blog si possono anche condividere nei social media per aumentare il traffico.