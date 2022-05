WhatsApp è uno dei servizi di messaggistica più conosciuti al mondo. Nonostante la sua fama, però, è spesso criticato per l’assenza di funzioni che la concorrenza (meno famosa) ha già implementato da tempo. L’azienda sta cercando di rimediare grazie al lancio di interessanti aggiornamenti periodici. Uno di questi è arrivato proprio nelle scorse ore. Cosa ha introdotto? Scopriamolo insieme.

Siete soliti fare chiamate vocali di gruppo su WhatsApp? Allora la nuova funzione lanciata dalla casa in queste ore potrebbe farvi davvero comodo. Da ora in poi, non esiste più il limite di 8 partecipanti alle chiamate vocali di gruppo. Questo limite, è stato portato a ben 32!

WhatsApp: come fare chiamate di gruppo con 32 partecipanti

La novità è stata annunciata dalla casa nelle scorse ore, in un tweet che ha subito suscitato l’attenzione di molti. Telegram, solito prendere in giro WhatsApp per essere dotato di poche funzioni, ha subito pubblicato un tweet di risposta dove ha spiegato ironicamente che sulla sua app è possibile fare videochiamate di gruppo con milioni di utenti contemporaneamente. Tralasciando, però, i battibecchi tra social, una domanda sorge spontanea: come si fanno le chiamate con 32 partecipanti su WhatsApp? Non cambia nulla rispetto al passato, basta avviare una chiamata di gruppo per rendersi conto che ora si possono aggiungere fino a 31 partecipanti oltre a noi!

Come abbiamo già detto, la novità è stata lanciata nelle scorse ore. Per poterne utilizzare, è necessario installare l’ultima versione di WhatsApp. Se non l’avete fatto, vi consigliamo di farlo al più presto per provare l’interessante funzione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.