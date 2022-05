Ogni giocatore cerca un casino sicuro – quindi dovresti chiederti come puoi capire se un casinò è sicuro e rispettabile. Il termine “sicurezza” è soggettivo e comprende varie caratteristiche. Quali sono le caratteristiche che un casinò dovrebbe avere per essere chiamato sicuro e affidabile? Come si fa a capire se un casinò è una truffa?

Con un numero sempre crescente di casinò non sicuri, come cliente e giocatore devi piuttosto chiederti come puoi riconoscere un casinò sicuro. Come profano, non è così facile determinare se un certo casinò è davvero sicuro e degno di fiducia. Ma ci sono caratteristiche che sicuramente danno un’impressione sicura nell’impressione generale.

Sicurezza e protezione del giocatore

In ogni casinò sicuro, la massima sicurezza per i giocatori dovrebbe essere considerata. Questo è garantito, per esempio, dalle procedure di controllo. Il cosiddetto “sigillo eCOGRA” e altri sigilli a livello internazionale sono anche un segno di un processo di gioco libero da manipolazioni.

Se un casinò è anche attivo nella prevenzione della dipendenza dal gioco, dovrebbe essere chiaro al giocatore: Il casinò è chiaramente interessato al benessere dei giocatori. Ci sono istituzioni come il Centro federale per l’educazione sanitaria, che si occupa dei giocatori di casinò a rischio di dipendenza dal gioco, anche a livello internazionale.

Decisioni chiare

Decisioni chiare e inequivocabili da parte degli impiegati del casinò sono di grande importanza per la valutazione di un giocatore di un casinò come sicuro. I dubbi blocchi del conto quando un giocatore è molto fortunato non sono in alcun modo un segno di un casinò sicuro e raccomandabile.

Inoltre è importante che i giocatori possano scoprire senza difficoltà sul sito web del casinò chi è il proprietario e dove si trova la sede della società. Un tale stabilimento senza una chiara impronta è prima di tutto un segnale di frode. È particolarmente trasparente se c’è una pagina “Chi siamo” dove il casinò si presenta in modo più dettagliato.

Da quanto tempo il casinò è sul mercato?

Un segno affidabile per la sicurezza di un casinò è l’esperienza che ha. Per esempio, se un casinò opera da dieci anni o più, la probabilità che sia un casinò fraudolento è relativamente bassa.

Questo perché i truffatori cambiano i progetti regolarmente e in periodi di tempo molto brevi. Questo perché la voce si diffonde rapidamente nella scena pertinente se un fornitore si dimostra inaffidabile e non sicuro.

Il bonus viene pagato correttamente

Da un lato, questa caratteristica può essere presa come un’indicazione che un casinò è sicuro, ma può comunque essere usata per la valutazione senza problemi. La sicurezza può anche essere riconosciuta nelle condizioni di un bonus.

Se queste condizioni sono progettate in modo tale da essere praticamente impossibili da mettere in pratica, la frode in una forma limitata inizia già con il bonus per i nuovi clienti. Se questo è il caso, è difficile per ogni giocatore fidarsi degli operatori con i suoi soldi. Specialmente per i principianti, i casinò che offrono bonus senza deposito sono ideali.

Licenza di gioco e supervisione delle autorità

Uno stabilimento rispettabile dovrebbe anche essere continuamente controllato e monitorato dalle autorità statali. In questo modo, si può essere sicuri che i giochi sono gestiti seriamente e che gli importi pagati sono corretti.

Anche le licenze vanno di pari passo con questo controllo da parte delle autorità. Per esempio, una licenza per il gioco d’azzardo può essere ottenuta solo se lo stabilimento del gioco d’azzardo è continuamente soggetto alla supervisione dello Stato.

Come si riconosce il dubbio?

Una volta chiarite tutte le caratteristiche che compongono un casinò sicuro, rimane aperta la questione di come riconoscere un casinò fraudolento. Senza le corrispondenti informazioni di base e l’esperienza, questo è probabilmente piuttosto difficile per un giocatore.

Quali sono le caratteristiche di un casinò rispettabile?

Un casinò sicuro ha una licenza di gioco valida nell’UE, prende decisioni aperte e chiare, ha un’impronta ed è attivo nel campo della sicurezza del gioco e della protezione dei giocatori. Inoltre, un tale stabilimento ha molti anni di esperienza.

Perché è importante una licenza ufficiale?

Perché una licenza ufficiale conferma che il casinò è soggetto ai controlli dell’autorità statale. In questo modo, si garantisce ai giocatori il massimo della trasparenza e della correttezza. Inoltre, una licenza conferma che il casinò ha un capitale sufficiente per pagare i giocatori.

Come sono protetti i giocatori?

Se si tratta di un casinò con licenza, il giocatore ha la possibilità di difendersi in caso di un payout negato. Naturalmente, questa possibilità esiste anche con i casinò senza licenza, ma le possibilità di successo sono molto più basse.

Come si riconoscono i casinò non sicuri?

Soprattutto perché non sono attivi sul mercato da molto tempo e non offrono condizioni di bonus credibili. Attirano i giocatori con promesse come “fino a 2.5000 euro di bonus”, ma le condizioni per il fatturato sono così severe che nessun giocatore può riuscire a ottenere il bonus. Una chiara indicazione di un casinò non sicuro è principalmente la mancanza di una licenza ufficiale.