Senti sempre più spesso parlare di Telegram e hai deciso di volerlo provare. Se vuoi installare l’app del famoso servizio di messaggistica sul tuo smartphone, ma non sai da dove cominciare, sei nel posto giusto. In questo articolo andiamo a spiegarti tutto quello che devi sapere a riguardo.

Sono sempre più gli utenti che decidono di utilizzare Telegram come app principale di messaggistica online. Devi sapere, infatti, che nonostante sia meno famosa di WhatsApp, questa offre una marea di funzioni aggiuntive. Scaricarlo, così come utilizzarlo, è completamente gratis! Scopriamo insieme come fare.

Telegram: scaricare l’app di messaggistica sul tuo smartphone

iPhone

Aprire l’App Store; Accedere alla sezione “Cerca” facendo tap sull’apposita icona in basso a destra dello schermo; Nella barra in alto, digitare “Telegram” e fare tap su “cerca”; Cercare l’app “Telegram Messenger” (la prima della lista con l’icona dell’aeroplano di carta) e fare tap su “Ottieni”. Se necessario, inserire le credenziali del proprio account per autorizzare il download; Attendere il completamento del download e fare tap sulla voce “Apri”.

Una volta aperta l’app, per iniziare ad usarla bisogna fare tap sulla voce “Inizia a messaggiare” o “Continua in Italiano“. Fatto ciò, bisogna confermare la propria identità inserendo il proprio numero di telefono. Proprio come su WhatsApp, dopo l’inserimento del numero, arriva un messaggio con un codice da inserire all’interno dell’app per confermare la propria identità ed iniziare ad utilizzare il servizio.

Android

Aprire il Play Store; Fare tap sull’opzione “Cerca app e Giochi” presente nella parte alta dello schermo; Scrivere “Telegram” e fare tap sull’icona della lente di ingrandimento presente in basso a destra della tastiera; Tra i risultati, cercare l’app ufficiale “Telegram” (solitamente il primo risultato, l’app con l’icona dell’aeroplano di carta) e fare tap su di essa; Nella scheda dell’app, fare tap su “Installa” per avviare il download; Attendere il termine del download; Fare tap su “Apri”.

Come su iPhone, una volta aperta l’app, per utilizzarla è necessario fare tap sulla voce “Inizia a messaggiare“. Bisogna, inoltre, confermare la propria identità inserendo il proprio numero di telefono e immettendo il codice che Telegram invia via SMS. Fatto ciò, l’app è pronta per l’utilizzo!

Ph. credit: Telegram.org