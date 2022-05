L’industria aerea sta cercando da diversi decenni di pulirsi dal carburante, ma sta ancora acquistando aerei a reazione abbastanza costosi che potrebbero occupare i nostri cieli per altri 20 anni. Una compagnia australiana, Aviation H2, ha come obiettivo quello di ripulire i voli commerciali dal carburante, convertendolo in ammoniaca per poter viaggiare.

Per fare ciò prevede di avere un jet di 9 passeggeri e di volare con l’ammoniaca entro il 2023. Quest’ultimo è un ottimo vettore energetico e un promettente futuro carburante con un potenziale per la decarbonizzazione dei settori ferroviari e marittimi. È ritenuta la seconda sostanza più utilizzata al mondo, spesso come fertilizzante, ma con la rivoluzione dell’energia pulita inizierà ad essere utilizzata per spostare ed immagazzinare idrogeno verde.

Aviazione, dal 2023 potrebbe essere possibile viaggiare con jet ad ammoniaca

L’energia rinnovabile non è qualcosa che può essere prodotto dove e quando lo si vuole. Se quell’energia pulita viene utilizzata per elettrolizzare l’acqua e produrre idrogeno, può essere immagazzinata e trasportata. Tuttavia quell’idrogeno può anche essere miscelato con l’azoto atmosferico per produrre ammoniaca, che viaggia molto meglio dell’H2 liquido gassoso o criogenico. Esistono diversi modi per ottenere l’energia dall’ammoniaca sotto forma di elettricità, ma Aviation H2 si è concentrato sul suo potenziale come combustibile di combustione.

Con poche modifiche, un normale motore a reazione può essere convertito per funzionare ad ammoniaca, eliminando tutte le sue emissioni di anidride carbonica in un modo che non butti via il bambino con l’acqua sporca. L’operazione sarà molto più veloce, semplice ed economica oltre a sventare i sistemi di stoccaggio del carburante e inserire qualcosa di radicalmente diverso. La sicurezza, ovviamente, sarà sottoposta a un controllo estremo durante la rivoluzione dell’aviazione pulita e, a tal fine, Aviation H2 e altre società simili alla fine dovranno far certificare tutti i loro propulsori dalle autorità aeronautiche competenti.

Decarbonizzazione per la nostra industria aerea e non solo

Anche le emissioni saranno sottoposte al microscopio e qui la combustione dell’ammoniaca incontra un problema. Poiché l’idrogeno nell’ammoniaca viene rotto e unito all’ossigeno atmosferico per formare acqua, anche una percentuale dell’azoto viene ossidata nella fiamma, causando ossidi di azoto dannosi per l’ambiente. Ovviamente l’azienda sta cercando di trovare possibili soluzioni al riguardo. L’obiettivo iniziale della compagnia è quello di far costruire e testare in volo un piccolo jet regionale da nove posti. Dopo tre mesi di studi di fattibilità, ha firmato un accordo con l’operatore charter FalconAir, che aiuterà ad acquisire motori turbofan per test a terra, così come l’aereo stesso, molto probabilmente un business jet Dassault Falcon 50, poiché ha tre motori, ma può funzionare con due.

Per ciò che riguarda l’autonomia la speranza sarebbe quella di costruire un veicolo capace di effettuare dei viaggi di un’ora, con la stessa spinta di un motore a carburante. Questo potrebbe essere il primo per l’aviazione a reazione, anche se in termini più ampi l’X-15 della NASA ha volato su razzi alimentati da ammoniaca e ossigeno liquido nel 1959. La società andrà quindi in borsa in borsa per raccogliere i fondi necessari per ottenere un propulsore ad ammoniaca brevettato, certificato e commercializzato come prodotto. A lungo termine, l’azienda prevede un servizio di hangar drop-in in cui le aziende possono lasciare i loro aerei per una questione di settimane, quindi prenderli e farli funzionare senza emissioni di carbonio.

Foto di Tobias Rehbein da Pixabay