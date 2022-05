YouTube ha annunciato il lancio di una nuova funzione “regala abbonamento”, simile agli abbonamenti di Twitch, dove è possibile sostenere il proprio idolo con un supporto finanziario oltre ad ottenere ulteriori vantaggi, come le emoji personalizzate. Gli utenti di Twitch erano già in grado da tempo di regalare abbonamenti, ma finora su YouTube non è mai stato possibile farlo.

Al momento però la nuova funzione sarà disponibile solo in versione beta per un piccolo gruppo di creators e sarà ampliato ad un gruppo sempre più grande nei mesi successivi. I canali interessati a provare la funzione dovranno compilare un modulo Google, anche dovremo prima avere dei requisiti ed essere idonei ad abilitare gli abbonamenti.

YouTube, a breve sarà possibile regalare un’abbonamento con questa nuova funzione

Gli abbonamenti in regalo saranno disponibili solo per gli spettatori che utilizzano una finestra del browser desktop per iniziare: l’acquisto di abbonamenti regalo su dispositivi mobili è qualcosa che YouTube prevede di avere in atto per il lancio completo della funzione. Gli spettatori dovranno inoltre aderire ad un canale. Questa tipologia di abbonamenti appariranno nella chat e dovremo fare clic su un collegamento e quindi su un interruttore per consentire i regali.

Gli abbonati potranno acquistare un numero determinato di abbonamenti in un determinato acquisto. Gli spettatori che ricevono un abbonamento regalo ottengono 1 mese di accesso ai vantaggi dell’abbonamento al canale come badge fedeltà, emoji personalizzate e altro ancora. Gli spettatori che ricevono abbonamenti regalo non pagano alcun addebito e, in qualità di creatore, riceveremo la nostra consueta quota di compartecipazione alle entrate da ogni transazione. Questa nuova funzione è solo l’ultima novità di YouTube per competere al meglio con la piattaforma di streaming di Amazon.

Tuttavia YouTube non è in competizione solo sulle funzionalità, ma ha anche attirato alcuni grandi nomi di Twitch, tra cui DrLupo, TimTheTatman, Ludwig e, in un accordo annunciato solo la scorsa settimana, Sykkuno, a trasmettere in streaming esclusivamente sulla sua piattaforma.

Foto di Tymon Oziemblewski da Pixabay