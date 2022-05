Come fare se dobbiamo comunicare con qualcuno su WhatsApp in una lingua che non conosciamo? Forse non lo sapete, ma esiste un modo per risolvere il problema. Curiosi di sapere di cosa si tratta? In questo articolo vi spieghiamo tutto nel dettaglio.

Pochi sanno che esiste un semplice trucco che ci permette di scrivere su WhatsApp (o qualsiasi altro social) in tutte le lingue che vogliamo, anche senza conoscerle. In che modo? Usando la tastiera ufficiale di Google, Gboard. Scopriamo insieme come si installa e come si utilizza a tale scopo.

WhatsApp: come scrivere in qualsiasi lingua istantaneamente

iPhone

Download app e abilitazione tastiera:

Aprire l’App Store; Fare tap sull’icona “Cerca” presente in basso a destra dello schermo; Nella barra di ricerca in altro, digitare “Gboard”; Fare tap sulla voce “Ottieni” in corrispondenza dell’app “Gboard: la tastiera Google”; Attendere il download e fare tap su “Apri”; Seguire la procedura guidata per integrare la tastiera al sistema.

Utilizzo tastiera su WhatsApp:

Aprire l’app WhatsApp; Entrare nella chat in cui si vuole scrivere in un’altra lingua; Aprire la tastiera; Se necessario, fare tap sul simbolo del mappamondo presente in basso a sinistra finché non compare la tastiera di Google; Fare tap sul simbolo di Google Traduttore presente nella parte alta della tastiera; Scegliere la lingua e procedere con la scrittura del messaggio. Selezionare la voce “Traduci” presente nell’angolo a destra della tastiera per tradurre il testo. Inviare il messaggio facendo tap sul simbolo dell’aeroplano di carta.

Android

Download app e abilitazione tastiera:

Aprire il Play Store; Nella barra di ricerca digitare “Gboard”; Fare tap su “Installa”; Completato il download, aprire le impostazioni del dispositivo; Cercare e fare tap sulla voce “Gestione generale”; Selezionare “Lingua e inserimento”; Fare tap su “Tastiera sullo schermo”; Aprire la sezione “Tastiera predefinita” e selezionare “Gboard”.

Utilizzo tastiera su WhatsApp: