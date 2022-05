Nilox Dual S è l’action camera che vuole avvicinarsi il più possibile ai mostri sacri del settore, raggiungendo ad esempio registrazione in 4K a 60fps ed un comodissimo doppio display, mantenendo però inalterato il prezzo finale di vendita, che non supera i 130 euro. Scopriamola da vicino nella recensione completa.

Design e Estetica

1 di 4

Esteticamente il prodotto presenta un design ed un form factor caratteristico della categoria, con un forma rettangolare e dimensioni non particolarmente elevate. Realizzato interamente in plastica, i materiali costruttivi ne denotano a tutti gli effetti la fascia di appartenenza, poiché si sente qualche scricchiolio di troppo, ed offre indubbiamente la sensazione di non essere particolarmente robusto. Dall’altro lato, tuttavia, abbiamo una leggerezza invidiabile, poiché si ferma a soli 65 grammi, con inclusa la batteria.

1 di 3

Sulla superficie troviamo tutta la pulsantistica, con i tasti mode e di accensione nella parte superiore, passando al su/giù classico per lo spostamento nei menù sul destro, ed i connettori raccolti sul sinistro. Questi sono composti da una microUSB per la ricarica, una porta microSD per la memoria esterna (fino ad un massimo di 128GB), ed una microHDMI di tipo D per il collegamento ad esempio ad un monitor esterno.

1 di 4

Un plauso a Nilox per la dotazione di base presente in confezione, arricchita da tantissimi accessori che altri produttori vendono solamente a parte, scelte che fidelizzano la clientela, ed avvicinano anche coloro che sono alla ricerca di attacchi e accessori per ogni uso.

Hardware e Specifiche

Il sensore è un CMOS Exmor con processore d’immagine standard e senza filtri, permette di scattare immagini a 24 megapixel, e video al massimo in 4K a 60fps (anche in loop).

1 di 3

Le possibilità di scelta in termini di risoluzione e di tipologie di utilizzo, sono decisamente varie, infatti si raggiugono i 120fps a 1080p, senza dimenticarsi dei 20, 16, 13 e 8 megapixel, oppure le modalità burst fino a 10 pose al secondo. Interessante lo slow motion 4X a 1080p, oppure il time lapse in 4K con intervalli massimi di 60 secondi.

1 di 2

Il software è localizzato interamente in italiano, con un’ottima traduzione e senza difetti particolari. L’organizzazione delle schermate è intuitiva e facilmente accessibili anche dagli utenti meno esperti; la navigazione è fluida, senza rallentamenti o negatività.

Il pannello posteriore occupa quasi interamente la superficie della macchina, con cornici non troppo marcate. Il touchscreen recepisce alla perfezione gli input, senza ritardi di alcun tipo. La qualità è buona, superiore alle classiche action cam low cost, con colori abbastanza precisi, una gamma dinamica sufficiente, e dettagli in linea con le aspettative.

Molto comodo il piccolo display anteriore, utilissimo per trovare l’inquadratura perfetta nella registrazione di vlog, ma leggermente limitato, in quanto mostra l’immagine specchiata, e non permette all’utente alcun tipo di controllo. Per preservare la durata della batteria, appare sensato il voler mantenere attivo l’uno o l’altro (non entrambi in contemporanea), con la pressione dei due pulsanti laterali (il passaggio è rapidissimo).

La batteria è situata nell’alloggiamento inferiore, è un componente da 1050 mAh, con un’autonomia di poco più di 60 minuti nella registrazione in 4K a 60fps. La durata è lineare con le aspettative, poteva essere migliore la visualizzazione della carica residua, in quanto viene mostrata solamente a tacche, e non a percentuale, ma sono comunque dettagli.

Foto e Video

Come tutte le action camere, anche le apprezzatissime GoPro, la Nilox Dual S soffre profondamente le situazioni con scarsa illuminazione, condizioni in cui il rumore digitale si vede praticamente subito, e con il calare dell’illuminazione, il rischio di rovinare la scena aumenta in maniera proporzionale.

Con la registrazione in 4K, la definizione e la nitidezza sono generalmente buone, ma non tanto quanto avremmo sperato, sopratutto in termini di saturazione e contrasto. Immaginando di registrare in giornate estive soleggiate, è comune il rischio di bruciare il cielo, o le sorgenti con forte illuminazione. Piccoli difetti che comunque vengono limati dai dettagli generali, più che discreti in ogni condizione di luce; la gamma dinamica non è particolarmente ampia, ma non ci possiamo comunque lamentare, data la spesa di soli 130 euro circa.

La stabilizzazione elettronica permette di registrare video abbastanza stabili camminando, il sistema riesce a limare i piccoli movimenti, non raggiungendo però una profonda stabilizzazione nel momento in cui ad esempio si volesse riprendere una scena mentre si sta correndo. Da non trascurare nemmeno il crop dell’immagine, quando attivata.

Le varie modalità di scatto sono impreziosite dalla possibilità di sfruttare angoli di visuale di quasi 170 gradi (anche nei video), raggiungendo panoramiche incredibili senza il minimo sforzo. In termini qualitativi, la resa resta in linea con tutto quanto vi abbiamo appena raccontato, le immagini sono poco nitide ma comunque accettabili con forte luminosità, meno invece quando la luce viene a mancare. Considerando che però le stesse problematiche le riscontriamo su modelli che costano più di 400 euro, di quanto offerto dalla Nilox Dual S non possiamo davvero lamentarci.

Nilox Dual S: conclusioni

1 di 3

Nilox Dual S è l’action camera per tutti gli utenti che vogliono qualcosa di più dei modelli super economici che troviamo ad esempio su Amazon, ma che non sono disposti a spendere cifre da capogiro per i top di gamma. Nel mezzo troviamo il prodotto recensito, un terminale che riesce a fornire una discreta resa in 4K, con stabilizzazione più che sufficiente ed un’autonomia che supera le aspettative. Il punto forte è chiaramente il prezzo finale, il listino di 130 euro potrebbe essere un affare per molti, considerata la presenza di tantissimi accessori in confezione.

Dall’altro lato della medaglia troviamo le solite difficoltà negli scatti/riprese con scarsa illuminazione, e forse la tendenza a bruciare le forti sorgenti luminose. La registrazione audio, infine, è solamente mono, e potrebbe presentare anche un rumore di fondo a tratti fastidioso.