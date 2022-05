Vi è mai capitato che qualche canale del digitale terrestre scomparisse nel nulla? Se sì, questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Soprattutto nell’ultimo periodo, molti utenti stanno lamentando problemi con la piattaforma televisiva. Cosa sta accadendo? Cerchiamo di capire insieme il problema e di risolverlo in pochi passi.

Da non molto tempo, è stato avviato il processo di refarming sul digitale terrestre. A ragione di ciò, molti canali che prima guardavamo normalmente potrebbero apparire come scomparsi dalla piattaforma. In realtà, non è così. Andiamo a scoprire insieme come fare per riportare tutto alla normalità.

Digitale terrestre: come avere tutti i canali

1) Cambio numerazione canali

A partire da maggio 2022, è cambiata la numerazione di molti canali presenti sul digitale terrestre. I canali che prima eravate abituati a guardare ad una numerazione ben precisa, ora potrebbero non essere più lì. Basta, quindi, scorrere un po’ tra i canali per ritrovare nuovamente quelli di interesse. Se volete, inoltre, potete anche cambiare manualmente la numerazione del canale per riportarlo alla sua numerazione originaria.

2) Risintonizzazione automatica

Se nonostante la ricerca nell’elenco, i canali di vostro interesse non vengono a galla, l’unica cosa da fare è avviare una risintoniziazione automatica del televisore. É consigliabile attuare la procedura di giorno, in condizioni meteorologiche favorevoli. In questo modo, non dovreste perdervi nessun canale!

3) Ricerca manuale

Se dopo la risintoniziazione ancora non avete trovato il vostro canale di interesse, l’ultima possibilità è quella di effettuare una ricerca manuale. Basterà inserire i dati del Max del canale di interesse (solitamente presenti sui siti ufficiali delle emittenti televisive) per farlo comparire nella lista canali.

Photo by Piotr Cichosz on Unsplash