Canon EOS-1D X Mark III è in dubbiamente una reflex da sogno sotto molteplici aspetti, pensata per un pubblico professionista, con un prezzo proibitivo per la maggior parte di noi, ma dotata di specifiche da urlo. Vediamola da vicino nella recensione completa.

Estetica e design

1 di 2

Il prodotto non nasce per fare binomio con portabilità, sebbene comunque il nuovo modello sia più leggero del precedente, raggiungendo ad ogni modo 1250 grammi, con dimensioni che si aggirano attorno ai 158 x 167,6 x 82,6 millimetri. L’utilizzo è comunque semplificato dalle due profonde impugnature (orizzontale e verticale), che favoriscono la variazione dell’inquadratura, offrendo nel contempo una presa decisamente salda ed affidabile.

Esteticamente la Canon EOS-1D X Mark III non è alla moda, ma non vuole giustamente esserlo, vuole apparire robusta, affidabile ed adatta ad ogni condizione meteorologica, data la presenza di una scocca interamente tropicalizzata, con blocco specchio in metallo. La disposizione dei pulsanti rasenta la perfezione, sono pensati a regola d’arte per permettere il rapidissimo accesso da parte del fotografo.

1 di 2

L’approccio verso il mondo dei professionisti si nota dalla grandissima quantità di pulsanti personalizzabili, oltre al doppio display retroilluminato per la visualizzazione delle condizioni di scatto. Sparisce la ghiera dei programmi, sostituita dal pulsante Mode, alla sinistra del mirino ottico.

Hardware

1 di 2

Quest’ultimo è appunto un pentaprisma con copertura del 100% ed ingrandimento 0,76x, nonché zona di accomodamento dell’occhio a 20mm. Grazie alla presenza del blocco specchio, l’effetto che offriva la sensazione di oscuramento nel corso dello scatto, è stata praticamente annullata.

1 di 3

Nella parte posteriore, a fianco del comodissimo pad per la messa a fuoco, troviamo un display IPS LCD completamente touchscreen non inclinabile (forse l’unico aspetto negativo). La qualità è in linea con il modello precedente, raggiunge infatti 2,1 milioni di punti, con dimensioni di 3,2 pollici. L’essere touchscreen può davvero svoltare la giornata e l’esperienza complessiva, semplificando la navigazione, la visualizzazione degli scatti e così via.

1 di 6

Da non trascurare nemmeno la presenza dello smart controller, un componente che può sostituire completamente il joystick, ma che punta fortissimo sull’innovazione. Questi integra appunto un sensore ottico che riesce ad intuire i movimenti del pollice, velocizzando la messa a fuoco, in quanto non viene richiesta l’effettiva pressione sul display. Un plus non da poco che amplia indubbiamente l’usabilità.

Il sensore è un CMOS full frame da 36 x 24 millimetri, con filtro passa-basso incorporato da 20,1 megapixel. Alle sue spalle trova posto il processore Digic X, per l’elaborazione delle immagini.

1 di 3

La connettività fisica è estesa ai massimi livelli, sono presenti interfacce USB 3.1, wireless 802.11 b/g/n, mini HDMI di tipo C, jack audio per microfono, jack per le cuffie, porte RJ-45 e per la sincronizzazione del flash, per finire con il terminale n3 da utilizzare per il telecomando. Lo slot di memoria è doppio, ma compatibile con le sole CFexpress 1.0 di tipo B.

Prestazioni foto e video

1 di 2

La Canon EOS-1D X Mark III è una reflex che raggiunge 20 fps nello scatto continuo con mirino (16fps in LiveView), con tempi di scatto che possono oscillare tra 30 e 1/8000 di secondi, ed un range IS tra 100-25600. Il sensore da 20 megapixel può far storcere il naso ad un purista o ad un accanito professionista, in termini di stupore nell’approccio allo scatto, o nella necessità di porzionare le immagini.

La resa è nitidissima, con una gamma dinamica decisamente ampia e colori perfettamente rispettati in ogni singola sfumatura. In ogni condizione di luce il rumore digitale è praticamente assente, le immagini sono pulite e dettagliate; una lieve comparsa la iniziamo a notare a partire da circa 6400 ISO, livelli assolutamente elevati a cui molti di noi difficilmente arrivano.

L’autofocus della Canon EOS-1D X Mark III segue gli standard che abbiamo riscontrato sugli altri modelli recensiti, ovvero una funzione duale che comprende sia il dual pixel CMOS che il rilevamento a contrasto standard. Il funzionamento generale non cambia, negli scatti e nei video in FullHD si appoggerà sul Dual Pixel, per spostarsi poi verso il rilevamento a contrasto per il 4K (ed è un peccato). Non essendo una macchina pensata per la registrazione video, la resa finale è sublime, i 191punti sono più che sufficienti per inquadrare alla perfezione la scena (si estendono a 525 con il liveview); ottime le quattro modalità predefinite ed il rilevamento del viso.

I video vengono registrati al massimo in 5600 x 3730 pixel, raggiungendo un formato da 5,5K a 50fps in 12 bit. Il cropping è assente anche in UltraHD fino a 60fps, comparendo solo inizialmente (1.3x) nel 4K DCI in 17:9. La stabilizzazione si appoggia al Digital IS, ovvero una stabilizzazione digitale a 5 assi, che permette di registrare con leggera tranquillità anche camminando, ottenendo video generalmente abbastanza stabili (ma non al livello di una camera con stabilizzatore ottico). E’ comunque un plus non da poco, considerata la natura del prodotto stesso.

La batteria è completamente removibile, viene inserita a scorrimento nell’impugnatura verticale, e garantisce una autonomia assurda. Nei test effettuati permette di scattare almeno 2500 immagini con il mirino, e registrare video in 4K per più di 2 ore.

Canon EOS-1D X Mark III: conclusioni

Canon EOS-1D X Mark III è una reflex per professionisti che vuole superare le aspettative, e risultare migliore della Sony A9, ritenuta dalla community come la migliore del momento. E’ una camera complessivamente completa, adatta a qualsiasi utilizzo o ambientazione, a patto che non si sia alla ricerca di un prodotto per la paesaggistica o gli shooting fotografici, ove è richiesto un quantitativo di megapixel superiore ai 20,1 proposti dal modello recensito. La tantissima tecnologia integrata al suo interno, ad ogni modo, la rende durevole nel tempo, con la consapevolezza che per molti anni sarà il punto di riferimento.