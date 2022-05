Gli addetti dell’acqua in California hanno rifiutato un piano di oltre 1,4 miliardi di dollari per costruire un impianto in grado di desalinizzare l’acqua oceanica in acqua potabile, durante una crisi idrica provocata dalla siccità e cambiamenti climatici. La Commissione costiera del paese ha votato per negare il permesso allo sviluppatore di dissalazione dell’acqua di mare Poseidon Water per costruire un impianto di dissalazione a Huntington Beach.

Il governatore della California Gavin Newsom era tra i sostenitori del piano, che prometteva di produrre 50 milioni di galloni di acqua potabile al giorno. Diversi gruppi di salvaguardia ambientale e degli oceani si sono opposti per diversi motivi tra cui la conservazione dell’ambiente, la vita marina e l’aumento delle bollette.

La California rifiuta la possibilità di trasformare l’acqua oceanica in potabile

Il progetto ucciderebbe la vita marina in circa 275 milioni di galloni di acqua di mare al giorno. Le fonti di acqua dolce nel sud-ovest stanno vivendo una grave carenza dopo una mega siccità durata decenni, che dovrebbe intensificarsi ed espandersi a est. Il mese scorso sono state ordinate restrizioni idriche senza precedenti per milioni di persone nel sud della California. Gli impianti di desalinizzazione rimuovono i componenti minerali dall’acqua salata per creare fonti per l’acqua potabile e l’agricoltura, ma sono notoriamente costosi.

Il trattamento dell’acqua di mare costa dai circa 2.000 ai 3.000 dollari per acro. Questo è circa due o tre volte il costo della prossima fonte più economica, che è la conservazione dell’acqua, come l’acquisto di acqua dagli agricoltori e il riutilizzo delle acque reflue. Un impianto simile a quello proposto è stato costruito nel 2015 nella contea di San Diego e ad oggi rappresenta il 10% delle risorse idriche dell’intera contea.

Poseidon, l’azienda che ha costruito questo impianto, ha proposto allo stesso tempo un impianto per Huntington Beach, ma nel 2013 la commissione ha espresso preoccupazione per il fatto che l’uso proposto di strutture di presa per attingere rapidamente grandi volumi d’acqua dall’oceano danneggerebbe la vita marina. L’azienda si è impegnata a trovare ulteriori soluzioni e ripresentare un nuovo piano e mitigare gli effetti negativi sulla vita marina., attraverso il ripristino delle zone vicine umide.

La California continua ad affrontare una siccità punitiva, senza fine in vista. Ogni giorno ci sono nuove richieste di conservazione mentre i livelli dei serbatoi scendono a minimi pericolosi. Si crede fortemente che questo progetto di desalinizzazione avrebbe creato una fonte d’acqua sostenibile e resistente alla siccità.

Foto di Jason Gillman da Pixabay