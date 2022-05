L’FDA statunitense ha approvato recentemente un nuovo trattamento per il diabete di tipo 2. Si tratterebbe di una puntura una volta alla settimana, chiamata Mounjaro, che sembrerebbe essere efficace nel regolare gli zuccheri nel sangue, rispetto ad altri trattamenti odierni. Inoltre un recente studio ha suggerito che questo nuovo trattamento potrebbe essere efficace come terapia anti-obesità.

Il trattamento fa parte di un nuovo gruppo di trattamenti farmacologici per il diabete sviluppati per imitare un ormone chiamato peptide-1 simile al glucagone, che viene rilasciato naturalmente dall’intestino e noto per regolare la glicemia e l’appetito. Nel 2017 già un altro farmaco mirato a questo meccanismo era il Wegovy. Il nuovo farmaco però funziona in modo leggermente diverso da quello precedente.

Diabete, un nuovo trattamento efficace anche contro l’obesità

È stato progettato per imitare il GLP-1 e un altro ormone intestinale chiamato polipeptide inibitorio gastrico. Gli studi clinici hanno scoperto che l’agonista a doppia azione GLP-1 e GIP può essere più efficace come trattamento del diabete di tipo 2 rispetto alle terapie mirate esclusivamente al GLP-1. L’approvazione di questo nuovo trattamento da parte dell’FDA è specificatamente limitata agli adulti che soffrono di diabete di tipo 2. Gli esperti inoltre raccomandano di assumere il farmaco associandolo ad esercizio fisico e una dieta sana ed equilibrata.

È interessante sottolineare che queste specie di terapie è efficace contro l’obesità. Sebbene il trattamento precedente, il, Wegovy, sia stato approvato per curare il diabete è emerso da ulteriori studi che può essere utilizzato come farmaco anti-obesità nei soggetti non diabetici, ma in sovrappeso. Proprio lo scorso anno l’FDA lo ha approvato ufficialmente per combattere l’obesità. Anche il nuovo farmaco sembrerebbe fare lo stesso e proprio il mese scorso sono stati riportati i dati preliminari di uno studio di fase 3, che ha testato le proprietà anti-obesità del nuovo farmaco.

Questi risultati hanno indicato che circa due terzi dei soggetti in sovrappeso con una dose elevata di Mounjaro hanno perso il 20% del loro peso corporeo totale dopo aver usato il farmaco per un anno. Le proprietà anti-obesità di Mounjaro sono ancora in fase di studio in diversi studi clinici in corso e questa autorizzazione della FDA non approva Mounjaro per usi diversi dal diabete di tipo 2.

Foto di Polina Tankilevitch da Pexels