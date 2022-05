Da quanto Apple ha deciso di bandire Epic Games da App Store, non è più possibile giocare ai suoi giochi su iPhone, iPad e Mac. Fortnite, che è senza dubbio il videogioco più gettonato dalla casa è rimasto inaccessibile sui prodotti Apple per diversi mesi. Ad oggi, è ancora impossibile giocare a Fortnite su iPhone, iPad e Mac utilizzando i canali ufficiali di Epic Games. Esistono, però, delle alternative che permettono di raggiungere lo stesso scopo. Ecco quali sono.

Il primo passo in avanti in merito alla ricomparsa di Fortnite sui dispositivi Apple è stato fatto da NVIDIA con la sua piattaforma di cloud gaming GeForce Now. Grazie ad essa, è possibile giocare a Fortnite da tutti i dispositivi Apple in maniera gratuita (con alcune limitazioni) o a pagamento. Pochi giorni fa, è arrivata una soluzione ancora più interessante. Scopriamo insieme di che si tratta.

Fortnite gratis sui dispositivi Appel grazie a Xbox Cloud Gaming

Grazie ad Xbox Cloud Gaming è possibile giocare a Fortnite gratuitamente, senza nessuna limitazione, su tutti i dispositivi Apple (iPhone, iPad e Mac). Non è richiesto nessun abbonamento Xbox Game Pass per giocare! Tutto ciò che serve è avere un account Microsoft, un dispositivo compatibile (non necessariamente Apple) e una buona connessione ad internet. Qui di seguito, la procedura per utilizzare il servizio e giocare a Fortnite:

Entrare nel sito ufficiale di Xbox Cloud Gaming; Effettuare l’accesso al proprio account Microsoft cliccando su “Accedi” in alto a destra del display (se non si possiede un account Microsoft è possibile crearne uno gratuitamente in pochi passi); Recarsi sulla scheda di Fortnite (attualmente presente in prima pagina) e selezionare “Riproduci gratuitamente”.

Ph. credit: epicgames.com