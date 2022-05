La startup olandese Squadmobility è stata lanciata nel 2019 e il suo principale obiettivo era quello di offrire al mercato automobilistico una microcar elettrica solarizzata che la gente possa permettersi in modo semplice, più di ogni altra auto. All’epoca l’azienda era solo promesse e parole, ma a distanza di qualche anno, la city car promessa e sarà lanciata ufficialmente.

L’auto si è evoluta notevolmente, pur mantenendo l’obiettivo di Squad di offrire una city car piccola, semplice ed economica con propulsore elettrico a carica solare. Anche il design si rinnova con una posizione più eretta, porte opzionali e più definizione in tutto. La cornice è stata ridimensionata con un aumento delle porte tutto intorno. Gli archi angolari a contrasto si trovano sopra le ruote e le ruote anteriori sono dotate di parafanghi indipendenti sotto gli archi.

Energia solare, la microcar elettrica è finalmente arrivata

L’interno della macchina è semplice, ma funzionale, è in grado di trasportare bene due persone tramite cinture di sicurezza a tre punti. Inoltre ci sono due porta bicchieri, dove in uno è presente un altoparlante bluetooth portatile. L’auto Squad ha 68 litri di spazio di stivaggio dietro i sedili, che si espandono a 243 litri con il sedile del passeggero ripiegato. I piani prevedono che sia omologato nella categoria dei quadricicli elettrici leggeri L6e in Europa e il design include strutture di crash anteriori e posteriori. Le porte possono essere aggiunte come opzione al momento dell’acquisto o più tardi.

I due motori posteriori in-wheel da 2 kW della Squad la portano a una velocità massima di 45 km/h. Le batterie agli ioni di litio offrono un’autonomia fino a 100 km e il design della batteria portatile in stile valigia mira a una facile sostituzione per una maggiore autonomia. Squad è una soluzione conveniente per la maggior parte dei consumatori con un prezzo al dettaglio a partire da € 6250, tramite canone o abbonamento mensile. Non ci saranno tasse di parcheggio nella maggior parte delle città, nessuna tassa di circolazione e nessuna tassa di congestione. È estremamente efficiente dal punto di vista energetico con un consumo energetico inferiore rispetto ai trasporti pubblici per persona per chilometro.

Con una lunghezza di soli 2 metri, la Squad può essere parcheggiata in modo molto efficiente trasversalmente su un parcheggio medio, con le gomme contro il marciapiede. La Squad è stabile grazie alla sua larghezza e al baricentro basso, anche in caso di pioggia e neve, sui binari del tram e sui cordoli. Grazie alla posizione di comando alta, c’è una buona visibilità sopra e da altro traffico. L’energia solare non è solo gratuita per l’utente ma anche per la comunità perché Squad non ha bisogno di un’infrastruttura di ricarica speciale, può caricare la normale rete elettrica.

Il prezzo del pre-ordine è aumentato solo leggermente rispetto al prezzo base iniziale di € 5.750 del 2019 e ora è ancora molto conveniente € 6.250 al lordo delle tasse per il layout più semplice e € 9.300 per la versione completa. Le spese di prenotazione rimborsabili variano tra € 50 e € 5.000. Squad offre preordini senza anticipo per gli acquirenti interessati al di fuori dell’Europa, ma non ha ancora deciso in quali mercati globali si espanderà.

Ph. Credit: Squadmobility