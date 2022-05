Un gruppo WhatsApp in cui siete stati aggiunti non vi piace per nulla e volete abbandonarlo senza che gli altri se ne accorgano? Potrebbe sembrare impossibile, ma esiste un modo per farlo senza dare nell’occhio. Curiosi di sapere di che si tratta? Andiamo a scoprirlo insieme!

Quando si decide di abbandonare un gruppo WhatsApp, l’app invia un messaggio automatico all’interno di esso che avvisa tutti della cosa. Stando a quanto dichiarato da WABetaInfo, WhatsApp ha in programma di rilasciare una funzione in grado di effettuare quello che è stato definito “abbandono silenzioso dei gruppi”. In pratica, grazie alla funzione, non verrà più mostrato l’avviso a tutti gli utenti, ma solo agli amministratori del gruppo. Tale funzione, però, ancora non è disponibile al pubblico. Come fare, quindi, se vogliamo abbandonare il gruppo già da ora? Bene, sappiate che esiste un trucco che permette di raggiungere lo scopo senza che nessuno, neanche gli amministratori, si accorgano di nulla!

WhatsApp: abbandonare un gruppo in maniera silenziosa

La procedura da seguire per abbandonare i gruppi senza farsi notare è la seguente:

Aprire l’app WhatsApp; Entrare nel gruppo che si vuole “abbandonare” silenziosamente; Cliccare sui tre puntini in alto a destra (sui dispositivi Android) o sul nome del gruppo (sui dispositivi iOS) per aprire le impostazioni della chat; Selezionare la voce “Silenzioso” e scegliere “Per sempre”; Tornare all’elenco delle chat e spostare il gruppo nelle “Chat archiviate”.

In questo modo, non si esce effettivamente dal gruppo, ma il risultato è pressoché lo stesso. Dopo averlo silenziato ed archiviato, il gruppo scompare dalla schermata “Chat” e non si ricevono più le notifiche dei messaggi contenuti in esso. L’unico modo per ripescarlo e riportare tutto alla normalità è entrare nella sezione “Chat archiviate”, estrarlo e togliere il silenzioso seguendo la procedura riportata sopra.