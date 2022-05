Google ha finalmente mostrato il suo Pixel Watch, l’orologio Wear OS dal design è perfetto che avrà alcune funzioni di Fitbit per il monitoraggio della salute e che probabilmente avrà una nuova versione di Wear OS che sembra avere importanti miglioramenti. Ma alcune indiscrezioni sulle caratteristiche dello smartwatch lasciano gli utenti un po’ dubbiosi.

Pixel Watch: un design unico con cassa in acciaio riciclato

Durante la prima giornata della conferenza Google I/O per gli sviluppatori, l’azienda di Mountain View ha svelato forme e design di Pixel Watch. È dunque confermato il design rotondo per la cassa dell’orologio, che sarà quasi priva di cornici, bombata ai lati e con una corona tattile. La cassa dell’orologio sarà realizzata in acciaio inossidabile riciclato e sarà possibile scegliere cinturini personalizzabili. Sul prezzo non ci sono notizie, ma secondo alcuni dovrebbe essere in linea con i prezzi della concorrenza, tra i 300 e i 500 dollari.

Il lancio è previsto in autunno, assieme all’uscita dei Pixel 7 e 7 ProGoogle. Fino ad allora dunque le informazioni sul nuovo wearable di Goggle, non saranno molte. Il team di Pixel Watch ha anticipato solamente che il dispositivo sarà dotato della versione 3 di Wear Os.

Il rischio di un processore datato non piace al pubblico

Ma, secondo un’indiscrezione, il Pixel Watch potrebbe avere come processore l’Exynos 9110. Un particolare questo che molti non hanno apprezzato, dato che si tratta di un processore del 2018. AL momento però si tratta solo di indiscrezioni non confermate. L’orologio potrebbe infatti non essere dotato di questo chip, che magari è stato utilizzato da Goggle solo durante la fase di sviluppo, iniziata poco dopo il 2018. È infatti probabile che il Pixel Watch possa essere dotato del processore Exynos W920, che ha fatto il suo debutto da poco a bordo del Galaxy Watch 4.

Non ci resta dunque che aspettare l’arrivo dell’autunno ed il lancio ufficiale del Pixel Watch, solo allora saranno svelati tutti i dubbi su questo nuovo wearable di casa Google dal design davvero accattivante.

Ph. Credit: Google via YouTube