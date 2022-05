La contabilità è la linfa vitale di un’azienda, è indispensabile gestirla e controllarla per poter prendere decisioni strategiche e sviluppare il proprio business nel modo corretto. Al giorno d’oggi è possibile gestire la contabilità in modo semplice e veloce, grazie ai software contabilità semplificata, che riducono notevolmente gli errori e velocizzano i processi di elaborazione.

Un programma gestione contabilità deve essere scelto in base alle dimensioni della propria azienda e anche in base al regime fiscale che la caratterizza. La gestione della contabilità può essere delegata a uno studio contabile oppure è possibile gestirla internamente, soprattutto se si parla di contabilità semplificata.

Ma come si sceglie un programma per la contabilità semplificata? Ecco alcuni consigli che possono guidarti durante l’acquisto del software.

Come scegliere un software contabilità semplificata

La gestione della contabilità aziendale, oltre ad essere un obbligo fiscale per un’impresa, è anche un modo sicuro ed efficace per monitorare l’andamento della propria attività commerciale, la redditività e le scelte strategiche nel medio e lungo termine.

Con l’evoluzione tecnologica, oggi, anche la gestione contabile può essere svolta in modo semplice grazie all’utilizzo di un software di contabilità. Basta effettuare una ricerca online per comprendere fin da subito quanti programmi sono disponibili in commercio e quali sono le caratteristiche che li differenziano: a partire dal prezzo fino alle funzionalità più o meno adatte a una specifica impresa.

Proprio per la grande quantità di programmi disponibili è fondamentale saper scegliere il giusto strumento, che si adatta perfettamente alle proprie esigenze contabili e alle dimensioni della propria azienda.

Cosa fa un programma gestione contabilità

Un programma contabilità semplificata è in grado di gestire in modo automatico le scritture contabili di un’impresa e di definire precisamente la sua situazione patrimoniale ed economica.

Questo strumento consente, più precisamente, di controllare tutti i processi interni dell’azienda e di migliorare il controllo di gestione, monitorando costantemente i movimenti interni ed esterni.

Inoltre, un software contabilità semplificata è in grado di:

Gestire i flussi di cassa riducendo tutti i possibili errori umani;

Controllare tutti i principali indici di performance e le prestazioni dell’impresa;

Monitorare la gestione dei clienti;

Ottimizzare tempo e offrire una maggiore sicurezza.

Le tipologie di software per la contabilità semplificata

I programmi per la contabilità semplificata disponibili in commercio si suddividono in due principali categorie: semplici e avanzati, ovvero con funzionalità di base e con funzionalità che rendono il programma più completo.

I software avanzati sono, in genere, dei programmi completi in grado di gestire e svolgere tutte le principali attività legate alla gestione quotidiana dei processi contabili e amministrativi, come la compilazione della prima nota, del libro giornale, dei libri IVA o del piano dei conti.

Tra le funzionalità più essenziali di un software di contabilità, oggi, ci sono anche la compilazione, la trasmissione e la conservazione della fattura elettronica e dei bilanci d’esercizio.

Due elementi fondamentali per la scelta di un programma moderno sono la presenza della tecnologia Cloud e la possibilità di utilizzare il software in team o di condividere le informazioni con i propri consulenti contabili.