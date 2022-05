Smart PD Charger – Hub di Acefast è un caricatore da muro e siamo sicuri che la maggior parte di voi sappia cos’è un dispositivo “hub” di tipo C. Si tratta comunque di una categoria ampia ed essenzialmente si parla di dispositivi ai quali si collegano una porta di tipo C e più porte e funzionalità, di solito basate sulla specifica USB.

ACEFAST Charger-Hub A17: Specifiche

Caricatore-Hub Smart da parete A17 GaN PD65W EU;

Ricarica simultanea del PD e mirroring dello schermo;

USB-C – 60 W + USB-A – 5 W + porta multimediale Uscita 4K/60 Hz

Supporta la maggior parte dei protocolli di ricarica rapida;

Certificazione multipla;

Set di cavi da USB-C a USB-C da 100 W da 1,8 m.

Gli hub sono fantastici, ma la stragrande maggioranza di essi è dotata di un cavo maschio di tipo C corto collegato, il che significa che l’hub stesso dovrebbe essere proprio accanto al tuo laptop, telefono o altro dispositivo che colleghi. Con ACEFAST -Hub A17 Charger, puoi nascondere e gestire correttamente tutti i tuoi cavi e le estremità con un solo cavo di tipo C che porta al dispositivo sulla scrivania.

Il Charger-Hub è dotato di un totale di tre porte. Quello di tipo C è buono per un massimo di 60 watt di erogazione di potenza (i 65 watt sulla confezione sono in realtà una valutazione cumulativa per esso e una porta USB di tipo A). Trasporta anche una connessione dati USB e un’uscita video dal dispositivo collegato. La porta USB di tipo A Con ACEFAST -Hub A17 Charger, puoi nascondere e gestire correttamente tutti i tuoi cavi e le estremità con un solo cavo di tipo C che porta al dispositivo sulla scrivania.serve per collegare un dispositivo USB all’host. La porta stessa è buona per 5 W di potenza. Anche la porta HDMI non è “primaria”. Supporta un’uscita fino a 4K a 60 Hz, rendendola HDMI 2.0.

L’hub ACEFAST è inoltre dotato di un cavo da USB tipo C a tipo C molto potente da 1,8 m.

Come funziona

Il Charger-Hub è soddisfacente in termini di efficienza dello spazio. Le dimensioni dell’intero dispositivo sono 96,8 x 31,7 x 51,9 mm e la bilancia pesa 135 grammi. Le dimensioni dell’intero pacchetto diventano ancora più impressionanti se si considera l’hardware aggiuntivo ingombra anche lì per gestire i compiti dell’hub.

ACEFAST annuncia la compatibilità con gli standard di ricarica a banda larga e delicata, inclusi USB PD con PPS e supporto per QuickCharge 3.0, AFC e FCP.

Conclusioni

Smart PD Charger – Hub di Acefast è disponibile a questo link e su Amazon a 49,99€. Si tratta di un prezzo molto ragionevole per un hub GaN PD, un connettore USB di tipo C e un cavo di tipo C.

E’ un piccolo gadget davvero utile e carino anche nel design. Inoltre, è ottimo come soluzione molto leggera da portare in giro o un modo per ottenere una configurazione di docking più pulita. Entrambi sono ottimi casi d’uso.