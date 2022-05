Hai necessità di registrare lo schermo del tuo iPhone e ti stai chiedendo se farlo sia possibile? Sei nel posto giusto! Partiamo con il dire che sostanzialmente esistono 2 diverse opzioni che permetto di raggiungere il tuo scopo. Una, la più semplice, è quella di affidarsi alla funzione nativa di Apple, l’altra, di affidarsi ad una delle tante applicazioni di terze parti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Che tu debba registrare una chat, un videogioco o semplicemente la tua schermata Home, la procedura è sempre la stessa. A partire da iOS 11, è possibile registrare lo schermo del proprio iPhone senza dover scaricare nessuna app di terze parti. Tuttavia, se il tuo melafonino ha una versione del sistema operativo più vecchia, non disperare! Su App Store esistono tante opzioni, gratuite e non, che permettono di raggiungere lo stesso scopo.

iPhone: ecco come registrare lo schermo in pochi passi

Funzione nativa Apple (iPhone con iOS 11 o successivi)

La prima cosa da fare è aggiungere l’opzione “Registrazione schermo” al Centro di controllo del vostro iPhone in questo modo:

Aprire le impostazioni del dispositivo; Cercare e selezionare la voce “Centro di controllo”; Fare tap su “Personalizza controlli”; Nella sezione “Ulteriori controlli”, fare tap sul simbolo “+” relativo alla voce “Registrazione schermo”.

A questo punto, per utilizzare la funzione e registrare lo schermo dell’iPhone bisogna:

Aprire il Centro di controllo del dispositivo (swipe dall’alto verso il basso nell’angolo in alto a destra del display sui modelli con il notch e dal basso verso l’alto nella parte bassa del display sui modelli con tasto Home); Premere sull’icona raffigurante un cerchio; Attendere il conto alla rovescia di tre secondi; Registrare ciò che si vuole (durante la registrazione compare una banda/pallina rossa in alto a sinistra dello schermo); Premere sulla banda/pallina per interrompere la registrazione.

La registrazione dello schermo comparirà all’interno della galleria fotografica.

App di terze parti

Come già detto in precedenza, oltre a quella nativa di Apple, esistono una marea di opzioni di terze parti che permettono di registrare lo schermo del vostro iPhone. Qui di seguito andiamo a riportarvi i nomi di alcune app da poter scaricare da App Store che permettono di effettuare l’operazione in semplici passi:

Go Record

Screen Recorder +

Du Recorder

Foto di William Hook su Unsplash