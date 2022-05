Ormai è noto che in Europa stia circolando il vaiolo delle scimmie. I casi tra le persone sono molti e vanno a interessare un po’ tutti i paesi nel continente. Le autorità sanitarie hanno provato a capire da cosa si sia originato questo evento. Apparentemente il motivo è legato a due rave che si sono tenuti in Spagna e in Belgio dove, neanche a dirlo, c’è stata mola attività sessuale non protetta tra i partecipanti.

Vaiolo delle scimmie: la diffusione in Europa

Le parole degli esperti dell’Organizzazione Mondiale della sanità e dell’Imperial College di Londra: “Sappiamo che il vaiolo delle scimmie può diffondersi quando c’è uno stretto contatto con le lesioni di qualcuno che è infetto, e sembra che il contatto sessuale abbia ora amplificato quella trasmissione. Per natura, l’attività sessuale implica un contatto intimo, che ci si aspetterebbe di aumentare la probabilità di trasmissione, qualunque sia l’orientamento sessuale di una persona e indipendentemente dalla modalità di trasmissione.”

I casi certificati stanno aumentando un po’ ovunque, ma tra tutti questi non si registrano né casi gravi, né decessi. In generale sono tutti casi particolarmente lievi. Ora si sta cercando di rintracciare chi ha partecipato ai suddetti eventi e capire se si può ancora agire con il vaccino contro il vaiolo normale. Non è la stessa variante del virus, ma è molto simile e per questo garantisce una protezione adeguata. Ovviamente bisogna usarlo prima di aver contratto la malattia quindi al momento non è chiaro come le autorità procederanno per circoscrivere la diffusione.