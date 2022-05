Un tuo follower su Instagram non pubblica storie da molto tempo e hai il dubbio che ti abbia nascosto le storie? Se ti stai chiedendo se esiste un modo per scoprire se le tue incertezze siano fondate o meno, sei nel posto giusto! Non esiste un’opzione su Instagram che ti avvisa se un tuo follower decide di nasconderti le storie, tuttavia, facendo attenzione ad alcuni dettagli è possibile scoprirlo in maniera abbastanza semplice. Curioso di saperne di più a riguardo? Bene, andiamo a parlarne nel dettaglio!

Se è molto tempo che non vedi le storie di qualcuno su Instagram non necessariamente significa che questo ha deciso di nasconderti le storie. Può essere, infatti, che questo abbia semplicemente preso una pausa dai social. Tuttavia, se comunque hai dubbi a riguardo, è possibile dare un occhio ad alcuni segnali che ti permettono di capire se hai ragione o meno. In questo articolo, andiamo a riportarli tutti.

Instagram: come scoprire se qualcuno ti nasconde le storie

La prima cosa da fare è provare a cercare il profilo dell’utente incriminato. Se questo ti compare con la dicitura “Questo account è privato“, significa che l’utente ha deciso di impostare il suo account come visibile solo ai suoi seguaci. Non significa, quindi, che ti ha nascosto le storie, ma che le ha semplicemente rese private. Per rivederle, quindi, dovrai inviargli una richiesta di seguirlo e aspettare che l’accetti.

Se, invece, provi a cercare il suo profilo e non lo trovi o lo trovi con la dicitura “Utente non trovato“, potrebbe significare che l’utente ha eliminato/disattivato il suo profilo Instagram o, nel peggiore dei casi, che ti abbia bloccato. Puoi accertarti di ciò semplicemente accedendo ad Instagram con un profilo secondario e cercando il suo account. Se dal profilo secondario il suo account compare, allora significa che sei stato bloccato.

Se il profilo, invece, ti appare come al solito, le possibilità sono due:

L’utente si è preso una pausa dal social e non sta pubblicando storie;

L’utente ti ha nascosto le storie.

Per capire in quale delle due situazioni ti trovi, l’unico modo è servirsi di un secondo account Instagram e cercare l’utente con quello. Se accedendo al suo profilo utente dall’account secondario la cosa non cambia, allora è probabile che tu ti trovi nella prima situazione. Se, invece, è possibile vedere le sue storie, allora è certo che questo ha deciso di nascondertele sul tuo account principale.