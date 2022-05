Il trapianto di materia fecale è proprio ciò che sembra: un processo in cui le feci e i batteri associati vengono generalmente trasferiti da una persona all’altra. L’obiettivo è quello di prendere i batteri buoni da un donatore sano e utilizzarli per ripopolare l’intestino di qualcuno che ha un microbioma malsano. Ciò esiste già dal IV secolo, quando la Cina si impegnava a curare la diarrea grave e l’intossicazione alimentare.

Ovviamente potrebbe sembrare un pò disgustoso, ma è davvero un’area sempre più in aumento. I ricercatori stanno studiando la FMT come possibile trattamento per l’obesità, la sindrome dell’intestino irritabile, i disturbi intestinali e metabolici e ora i disturbi mentali. Oggi vediamo insieme proprio il possibile collegamento tra la materia fecale e i disturbi mentali.

Materia fecale, un nuovo trattamento contro i disturbi mentali

In Australia questo trattamento viene esclusivamente utilizzato per infezioni da batteri Clostridium difficile. Tuttavia, i risultati del trattamento per C. difficile sono promettenti, con un tasso di guarigione di circa il 90%. Gli esperti pensano che la FMT potrebbe anche essere di beneficio per il trattamento di malattie come il disturbo bipolare e depressivo maggiore. Il cervello e l’intestino possono sembrare distanti tra loro, ma non è cosi c’è una costante comunicazione tra di loro. Questa nota comunicazione bilaterale è denominata asse intestino-cervello.

Mentre le prove collegano malattie come la depressione a batteri intestinali malsani, ci sono studi recenti sui roditori che collegano il microbioma intestinale alla salute mentale. La ricerca in quest’area è limitata, tuttavia, i ricercatori in uno studio del 2016 hanno trapiantato feci di esseri umani depressi nei topi e hanno indotto sintomi simili alla depressione negli animali. Quello che hanno trovato era promettente. Negli esseri umani, le prove sono principalmente studi di casi, che sono molto informativi, ma non definitivi poiché una serie di altri fattori potrebbero spiegare i risultati.

Alleviare i sintomi della depressione

Oltre alla sicurezza che è essenziale per questo processo, dobbiamo tenere in considerazione che molte persone potrebbero non tollerarlo. Inoltre negli studi precedenti non è mai stata scoperta la fattibilità sulla depressione e ciò fa capire che questo nuovo studio sia il primo nel suo genere. Se si scopre che l’FMT ha successo nell’alleviare i sintomi della depressione, un protocollo di trattamento sicuro è ancora lontano anni. Nel frattempo, ci sono altri modi in cui le persone possono aiutare la propria salute mentale.

Bisogna cambiare principalmente il proprio stile di vita e cosa mangiare, aumentando il consumo di frutta e verdura e ridurre i cibi ultra-lavorati. In effetti, lo studio ha rilevato che il semplice aumento dell’assunzione di questi alimenti e la riduzione dell’assunzione di alimenti ultra-elaborati, ha portato alla remissione dalla depressione in un terzo dei partecipanti.

Foto di Reggi Tirtakusumah da Pixabay