Il lander NASA InSight si sta preparando a terminare la sua missione su Marte. Sul Pianeta Rosso le condizioni meteorologiche sono infatti in peggioramento e la polvere continua a depositarsi inesorabilmente sui pannelli solari del lander. Senza pannelli solari l’energia di InSight necessaria per alimentare il lander si è ridotta fino a livelli critici.

A causa dei bassissimi livelli di energia, il lander potrebbe essere vicino al suo spegnimento e l’agenzia spaziale statunitense ha quindi deciso di terminare a breve la sua missione. Secondo la NASA la missione di InSight potrebbe giungere alla sua fine già entro questa estate e il lander dovrebbe spegnersi definitivamente entro dicembre.

L’ultimo selfie di InSight da Marte

Ma fino ad allora InSight continuerà ad ascoltare la superficie di Marte e ad inviare i suoi dati al centro di controllo al JPL. Inoltre, quasi come una sorta di ultimo saluto, il team della NASA ha deciso di permettere al braccio robotico del lander di scattare un ultimo selfie, recentemente pubblicato dal JPL.

Le diverse immagini che compongono il selfie finale, sono state scattate dal braccio robotico di InSight il 24 aprile 2022 (sol 1211 della missione). Il team del JPL ha deciso di scattare queste ultime immagini mentre il braccio robotico effettuava necessariamente i suoi ultimi movimenti per essere portato nella sua “posizione di pensionamento”.

A causa infatti della forte diminuzione dell’energia disponibile, gli ingegneri si vedono costretti a cercare di risparmiarne il più possibile ed il braccio robotico sottrae energie preziose agli altri sistemi. Per questo non sarà più utilizzato e verrà messo nella posizione di riposo fino al termine della missione.

In questo ultimo selfie scattato da InSight, si può notare, soprattutto se paragonata con le prime immagini all’inizio della missione, il grande accumulo di polvere sui pannelli solari, che sono ormai completamente coperti di polvere rossa.

La fine della missione del lander sul Pianeta Rosso

Ma nonostante la polvere stia conducendo il lander verso la sua fine, la missione è stata comunque un successo. Gli strumenti di bordo del lander hanno infatti permesso alla comunità scientifica di conoscere meglio l’interno di Marte, ascoltando benoltre mille dei suoi terremoti. I dati raccolti inoltre potranno essere utilizzati anche in futuro per altri studi ancora più approfonditi.

Al momento le condizioni meteo su Marte sono in peggioramento e ancora più polvere si solleverà e ricadrà sui pannelli solari. Agli ingegneri e agli scienziati non rimane che sperare che un po’ di vento marziano possa pulire i pannelli solari anche solo per il 25% riuscendo così a raggiungere i 1000 Wh per continuare la missione. Ma si tratta solo di una flebile speranza e se le cose rimarranno allo stato attuale, la missione avrà fine entro l’estate.

Ph. Credit: NASA/JPL-Caltech