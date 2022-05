Google ha annunciato la possibilità di utilizzare le scorciatoie da tastiera per tagliare, copiare e incollare file in Google Drive. Per ora la funzione è disponibile solo sul browser Google Chrome e molti utenti hanno già visto comparire i primi popup esplicativi sulle nuove funzionalità.

Anche su Google Drive potremo tagliare, incollare e copiare i file con gli shortcuts da tastiera

Ora quindi sarà possibile utilizzare le classiche scorciatoie da tastiera, Ctrl+c per copia, Ctrl+v per incolla e Ctrl+x per taglia, per copiare, incollare e tagliare file tra le diverse cartelle del nostro Google Drive. Drive si avvicina quindi ad essere come qualsiasi altro file manager. La società afferma che la funzionalità dovrebbe essere disponibile per tutti entro il 4 giugno, ma per alcuni è già disponibile.

Alle classiche scorciatoie che conosciamo, su cui Google è un po’ in ritardo considerando che esistono praticamente da sempre, l’azienda ne sta aggiungendo anche diverse altre. Ad esempio Google ha aggiunto anche una scorciatoia da tastiera per aprire una cartella come una nuova scheda, con il comando Ctrl / Cmd + Invio. E, se copi un file e poi provi a incollarlo, ad esempio, in un documento o e-mail Google, inserirà il titolo del file e un collegamento ad esso.

Inoltre in Drive sarà anche possibile incollare soltanto dei collegamenti ai file se non si vogliono creare file duplicati in tutto il nostro sistema di archiviazione cloud. Il comando per inserire soltanto il link del file, da copiare in una cartella diversa, sarà Ctrl / Cmd + Maiusc + V.

Google Drive fa dunque finalmente un nuovo passo avanti e dalla casa di Mountain View annunciano anche nuove funzioni in arrivo per Google Docs.

Ph. Credit: Screenshot Google Drive autore