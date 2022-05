Sembra che per YouTube Music siano in fase di test alcuni filtri per migliorare la scelta delle canzoni in coda Up next, quando si ascolta un elenco di brani generato casualmente dalla piattaforma o una playlist, in modo da soddisfare meglio i gusti degli utenti.

Questo nuova funzionalità permetterà dunque agli utenti di YouTube Music, un maggiore controllo sulle playlist, rendendole più in armonia con ciò che abbiamo voglia di ascoltare in quel momento.

La notizia è stata inizialmente condivisa da un utente giapponese di Reddit, u/hanubeki, e, secondo 9to5Google, Google starebbe testando alcuni nuovi filtri da aggiungere alla coda Up next durante la riproduzione attiva da un elenco di brani. Questi filtri ti consentono di mixare e abbinare il tono del mix desiderato.

I nuovi filtri per le playlist di YouTube Music

Di base sarà attivo il filtro “Tutto” come impostazione predefinita, che come si capisce dal nome non effettuerà nessun tipo di filtraggio nelle canzoni dell’elenco. Mentre sembrerebbe che le altri opzioni disponibili da scegliere per iniziare a filtrare la musica nell’elenco in base ai nostri gusti siano (tradotti dal giapponese) “Familiare”, “Consigliato” e “Strumentale”.

Sembrerebbe dunque che questi filtri si adattino alle abitudini di ascolto quotidiane degli utenti. Ad esempio, se si è creata una determinata playlist su YouTube Music, ma si vuole evitare di ascoltare in quella playlist solo un determinato tipo di musica, basterà selezionare il filtro desiderato per eliminare ciò che non si vuole ascoltare dai brani in coda. Se invece si vuole tornare ad ascoltare tutti i brani della lista, basterà semplicemente selezionare di nuovo l’opzione “Tutti”.

Al momento questa funzionalità sembra essere ancora solo in fase di test, ma potrebbe presto essere disponibile per molti utenti su YouTube Music tramite aggiornamenti lato server in un prossimo futuro.

Ph. Credit: YouTube Music – via Wikimedia