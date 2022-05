Le zecche sono parassiti conosciuti un po’ da tutti, ma soprattutto da chi possiede un animale domestico. Ogni che l’animale in questione esce, o viene portato fuori, ci vuole sempre un controllino tra il pelo per cercare l’eventuale presenza delle suddetta. Sono i grado di portare diverse malattie, ma c’è una specie in particolare in grado di cambiare radicalmente la vita di una persona.

Le zecche della stella solitaria sono in grado di rendere una persona allergica alla carne di mammifero. Se da un lato noi possiamo tirare un sospiro di sollievo in quanto non vivono in nessuna parte di Europa, si tratta di qualcosa che fa venire i brividi anche perché in realtà anche noi abbiamo una specie con tal capacità anche se meno diffusa. Originariamente di alcune zone degli Stati Uniti, negli ultimi anni si sono espanse un po’ ovunque.

Zecche della stella solitaria: allergia alla carne

Nello specifico si tratta dell’allergia alfa-gal, e ancora più precisamente galattosio-alfa-1,3-galattosio. Come il nome suggerisce si tratta di uno zucchero, ma di origine animale e che si lega alle proteine della carne. Di fatto il morso della zecche in questione può portare una reazione in cui il corpo iniziano ad attaccare tale elemento che è presente in tutte le carni dei mammiferi. Al momento non si conosce neanche il meccanismo dietro a questa reazione.

In caso una persona sviluppasse tale allergia, ci sono dei sintomi a cui prestare attenzione. Si passa dal provare del semplice prurito, sviluppare del gonfiore fino a andare in anafilassi anche mortale. Di per sé l’allergia può essere trovata con un semplice esame del sangue su anticorpi specifici.