Le truffe WhatsApp che rubano il profilo sono in costante aumento. Rendere il proprio account più sicuro possibile è una mossa che permette di stare più tranquilli nei confronti attacchi di questo tipo. Forse non lo sai, ma esiste un modo per scoraggiare le truffe ruba profilo. Come? Semplice, utilizzando la verifica in due passaggi! Scopriamo insieme di che si tratta.

La verifica in due passaggi aggiunge un livello di sicurezza in più al processo di autenticazione del proprio profilo WhatsApp. Quando cambi telefono e vuoi registrare il tuo account su di esso, WhatsApp ti chiede di inserire il tuo numero di telefono al fine di ricevere un SMS con un codice a 6 cifre che ti permette di attivare l’account sul dispositivo. É proprio rubando questo codice che i malintenzionati riescono ad impossessarsi dei profili WhatsApp. Grazie alla verifica in due passaggi, invece, oltre a questo codice, ne viene richiesto uno aggiuntivo (sempre a 6 cifre) che solo chi l’ha impostato può saperlo.

WhatsApp: come attivare la verifica in due passaggi

Aprire l’app WhatsApp; Entrare nelle impostazioni (icona dell’ingranaggio in basso a destra su iPhone e icona dei tre punti in alto a destra + tap su voce “Impostazioni” sui dispositivi Android); Fare tap sulla voce “Account”; Selezionare la voce “Verifica in due passaggi”; Fare tap su “Attiva”; Scegliere ed inserire un pin a 6 cifre; Fare tap su “Avanti”; Inserire nuovamente il pin per confermarlo e fare tap su “Avanti”; Aggiungere un indirizzo email da associare al proprio account (facoltativo) utile per reimpostare il codice nel caso in cui venga dimenticato; Fare tap su “Avanti”; Inserire nuovamente l’indirizzo email per confermarlo e fare tap su “Salva”.

Il pin di verifica in due passaggi è personale e non deve essere mai condiviso con nessuno.